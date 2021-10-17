Москва, 17 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, совершил успешную посадку в степях Казахстана. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

МКС

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Пересильд, Шипенко и Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18».

Все приземлившиеся чувствуют себя нормально. Актриса Пересильд рассказала, что посадка прошла в штатном режиме, однако она испытывает грусть, так как 12 дней на орбите пролетели слишком быстро.

«Вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемочная группа в составе Пересильд и Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября. На борту МКС проходили съемки кинофильма с рабочим названием «Вызов», который повествует о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.