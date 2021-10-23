Москва, 23 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Создатели фильма «Вызов» получили все материалы, отснятые киногруппой на Международной космической станции. Об этом представители Роскосмоса сообщили ТАСС.

Приземление капсулы корабля «Союз»

Отснятые киноматериалы были доставлены на Землю на цифровых носителях в укладках спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18». Анализ и разбор укладок был проведён в ракетно-космической корпорации «Энергия», после чего киноматериалы были переданы работающей над фильмом «Вызов» команде.

«Качество отличное», — подчеркнули в Роскосмосе.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко совершили полёт на Международную космическую станцию для съёмок эпизода художественного фильма. Они вернулись на Землю 17 октября, проведя в космосе 12 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Центре подготовки космонавтов заявили, что Пересильд и Шипенко завершили реабилитацию после космического полёта.