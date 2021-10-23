Снятые на МКС материалы передали создателям фильма «Вызов»
Москва, 23 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Создатели фильма «Вызов» получили все материалы, отснятые киногруппой на Международной космической станции. Об этом представители Роскосмоса сообщили ТАСС.
Отснятые киноматериалы были доставлены на Землю на цифровых носителях в укладках спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18». Анализ и разбор укладок был проведён в ракетно-космической корпорации «Энергия», после чего киноматериалы были переданы работающей над фильмом «Вызов» команде.
«Качество отличное», — подчеркнули в Роскосмосе.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко совершили полёт на Международную космическую станцию для съёмок эпизода художественного фильма. Они вернулись на Землю 17 октября, проведя в космосе 12 суток.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Центре подготовки космонавтов заявили, что Пересильд и Шипенко завершили реабилитацию после космического полёта.