Астана, 18 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-19» прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром Байконур

«В Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию», — отметили в ведомстве.

Сегодня, 18 сентября, космонавты заслушают инструктаж по работе на пилотируемом корабле, а также по проверке связи во время его примерки. Программа подготовки будет продолжаться до самого старта.

Напомним, запуск космического корабля запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующий — актриса Алена Мордвинова, оператор Алексей Дудин и космонавт Олег Артемьев.