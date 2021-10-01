Байконур, Казахстан, 1 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На стартовом столе космодрома Байконур (Казахстан) установили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», в котором 5 октября на МКС отправится съемочная группа проекта «Вызов». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Космический корабль «Союз»

"Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31. Впереди — сведение ферм обслуживания», — говорится в сообщении.

При этом запуск ракеты с кораблем намечен на 5 октября и на «Союзе МС-19» на МКС должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» — режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров, которые будут снимать первый художественный фильм в космосе. Экипаж должен будет вернуться на Землю 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками на борту, запланированный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) на 1 октября, был отложен в последний момент без объяснения причин.