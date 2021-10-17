Москва, 17 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. После возвращения на Землю ощущаются последствия космического полёта, но в целом сохраняется хорошее самочувствие, рассказала актриса Юлия Пересильд в эфире «Первого канала».

Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Юлия Пересильд

Юлия Пересильд вернулась на Землю с Международной космической станции 17 октября. Вместе с ней в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» вернулись космонавт Олег Новицкий и режиссёр Клим Шипенко.

«При возвращении на Землю, конечно, чувствуешь вес тела, немножко «полуизменённое» сознание. В целом самочувствие у меня хорошее: не тошнит, голова не болит. Но ходить пока не очень получается», — рассказала актриса.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Пересильд и Шипенко пройдут десятидневный курс реабилитации после космического полёта. Первую пресс-конференцию побывавшая на МКС съёмочная группа даст 19 октября.

Пересильд и Шипенко пробыли на МКС с 5 по 17 октября. На борту орбитальной станции они снимали эпизоды для художественного фильма «Вызов».