Москва, 5 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая 5 октября выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем», готова к пуску. Такое решение принято государственной комиссией, говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Роскосмос РН «Союз-2.1а»

«Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» топливом и пуск», — отметили в госкорпорации.

Уточняется, что запуск состоится на космодроме Байконур в 11:55 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, на орбиту отправится экипаж из трёх человек. Это космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко займутся на МКС съёмками фильма. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

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