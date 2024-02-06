Украина сегодня: фантазии и реальность
На Западной Украине избили митрополита канонической УПЦ Лонгина
В Черновицкой области на Западной Украине избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом 6 февраля сообщил Союз православных журналистов. «Постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого...
6 февраля 2024
Захарова высмеяла указ Зеленского о российских территориях
Указ главы киевского режима Владимира Зеленского, в которым российские территории назвали регионами исторического проживания украинцев, смехотворен, заявила 26 января на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. «Всё это смехотворно, безграмотно камуфлируется...
26 января 2024
Медведчук заявил, что для Запада украинцы — люди третьего сорта
Изъятие детей у украинских беженок, выехавших в Европу, указывает на отношение к ним стран Запада. Украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина». По...
15 января 2024
Зеленский лишился поддержки военных и гражданских, заявил пленный боец ВСУ
Гражданское население Украины всё меньше доверяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому и всё чаще с ностальгией вспоминает бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом 10 января рассказал сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко. «Сейчас переломный такой момент...
10 января 2024
В Верховной раде заявили, что Зеленский политически уже умер
Лидер киевского режима Владимир Зеленский в политическом смысле «уже умер», заявил 8 января в интервью радиостанции New Voice секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. «Я считаю, что сейчас...
8 января 2024
Украина вновь отказалась от переговоров с Россией и пригрозила ультиматумом
Украина не собирается соглашаться на мирные переговоры с Россией, а планирует выдвигать ей ультиматум, заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 30 декабря в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук. «Будут ультимативные требования к Российской Федерации на...
30 декабря 2023
В Китае отреагировали на встречу по «формуле Зеленского»
Пекин намерен и дальше участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявила 29 декабря на брифинге представитель МИД Китая Мао Нин, не дав прямого ответа на вопрос о возможном участии КНР в переговорах по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. «Позиция...
29 декабря 2023
В Раде сдержанно приняли «новогодний» пакет помощи США
Депутат Верховной рады Егор Чернев в интервью газете The Washington Post заявил, что новый пакет американской помощи не спасёт ситуацию на фронте для Украины. Он пояснил, что пакет новой помощи поможет лишь продержаться ещё какое-то время. Однако он не способен изменить ситуацию на поле боя в...
29 декабря 2023
Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище в Николаеве
Сотрудники городского совета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку украинской армии в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом 16 декабря сообщило издание «Украинская правда». «В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время...
17 декабря 2023
Экс-премьер Украины Тимошенко потребовала списать все долги страны
Все украинские долги нужно списать, заявила 14 декабря бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко в эфире национального телемарафона. «Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих долгов, не реструктуризации, я подчёркиваю», — сказала лидер фракции «Батькивщина» в Раде. Она добавила...
14 декабря 2023
Орбан заявил, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС
Евросоюз совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом он подчеркнул, что Будапешт этого не допустит и будет добавиться снятия этого вопроса с повестки дня. «Европейский союз вот-вот совершит...
13 декабря 2023
В Словакии высказались против переговоров о вхождении Украины в ЕС
В данный момент Украина не готова к тому, чтобы начинать переговоры о том, чтобы войти в Европейский союз. Об этом 11 декабря заявил глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия «Курс — социальная демократия»). «Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно...
11 декабря 2023
НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
Североатлантический альянс и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Об этом 29 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина ― НАТО на уровне министров иностранных дел заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что программа, в частности...
29 ноября 2023
Захарова раскрыла эротический намёк Борреля в статье об Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дал своей статье об Украине название, отсылающее к эротическому фильму 1970-х годов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 21 ноября в своём Telegram-канале. По её словам, на этот раз на торте не вишенка, а клубничка. Дело в...
21 ноября 2023
Генерал ВСУ пригрозил России масштабной зимней атакой беспилотников
Украинские войска в зимний период собираются активно применять дроны для атак на регионы России. Об этом 4 ноября заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов британской газете Independent. «Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за...
5 ноября 2023
Жителей Украины предупредили о приближении «фантастических сложностей»
В течение нескольких следующих лет Украину ожидают «фантастические» сложности из-за проблем в сфере энергетики. Об этом 30 октября заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу «Радио НВ». «Большой бедой у нас является тепловая энергетика...
30 октября 2023
Зеленский признаёт нереальность скорого вступления Украины в Евросоюз
Глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на активизации переговоров на тему вступления Украины в Евросоюз, при этом он прекрасно понимает, что его позиция далека от реальности, отметила журналистка газеты Die Tageszeitung Барбара Эртель. В статье говорится, что Зеленский продолжает...
28 октября 2023
В ДНР рассказали о серьёзном кадровом кризисе в рядах ВСУ
В настоящее время в украинских войсках наблюдается серьёзный кадровый дефицит, в связи с чем на Украине имеются факты агитации о вступлении в ВСУ среди несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом 21 октября рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. Как отметил в беседе с «РИА Новости» Гагин...
21 октября 2023
В США сообщили Украине шокирующие новости с фронта
Вооружённые силы России переходят в наступление в то время, когда у Киева появляется всё больше проблем. Об этом 20 октября заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам эксперта, являющаяся критическим фактором для ВСУ западная помощь будет уменьшаться...
20 октября 2023
В США заявили о невозможности победы Украины над Россией
Украина неспособна одержать победу над Россией даже с колоссальной помощью западных стран. Об этом 19 октября написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft. «Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег...
20 октября 2023