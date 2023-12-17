Николаев, Украина, 17 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудники городского совета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку украинской армии в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом 16 декабря сообщило издание «Украинская правда».

Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи украинской полиции возбудили после этого уголовное дело по статье об оставлении в опасности, максимальным наказанием по которой может быть до двух лет лишения свободы.

По информации издания, в акции участвовали несколько десятков человек, которые после прозвучавшей тревожной сирены по совету полицейских пошли в бомбоубежище, расположенное в горсовете Николаева, однако так и не смогли в него попасть.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что бомбоубежища в Киеве не соответствуют требованиям. По его словам, ситуация в этом вопросе критическая.

В начале июня жители Киева пожаловались на мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за закрытых бомбоубежищ, которые, по их словам, не открываются во время воздушной тревоги. В ответ на это Кличко указал на то, что ответственность за ЧП с бомбоубежищами в первую очередь лежит на главах районных администраций города.