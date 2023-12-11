Братислава, 11 декабря, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В данный момент Украина не готова к тому, чтобы начинать переговоры о том, чтобы войти в Европейский союз. Об этом 11 декабря заявил глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия «Курс — социальная демократия»).

Илья Питалев/РИА Новости

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать ещё много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло», — сказал он в беседе с «Известиями».

Кэри отметил, что сейчас Украине для того, чтобы вступить в сообщество, нужно соответствовать всем необходимым для этого критериям, как это было, к примеру, и в случае со Словакией.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процедура вхождения Украины в ЕС потребует времени и выполнения киевскими властями всех условий для этого. По её словам, на саммите сообщества 14–15 декабря будут обсуждать только начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Британское издание The Economist 30 ноября написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс намерены помешать вхождению Украины в ЕС. Как отметили журналисты издания, на фоне этого перспективы Киева по вхождению в сообщество стали «шаткими».