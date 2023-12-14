Киев, 14 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Все украинские долги нужно списать, заявила 14 декабря бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко в эфире национального телемарафона.

JOSE SENA GOULAO/EPA/ТАСС Юлия Тимошенко

«Нам необходимо немедленно начинать процесс списания этих долгов, не реструктуризации, я подчёркиваю», — сказала лидер фракции «Батькивщина» в Раде.

Она добавила, что начать переговоры с кредиторами нужно прямо сейчас. По мнению Тимошенко, Киев может претендовать на такое освобождение от обязательств как на политических, так и на юридических основаниях.

По данным украинского минфина, госдолг и гарантированный государством долг Украины, по состоянию на конец октября, побил рекорд, достигнув $136,35 млрд. Из этой суммы 93,54% — собственно госдолг Украины. Сумма внешнего долга — $85,88 млрд, внутреннего долга — $41,67 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил $8,8 млрд: внешний $6,9 млрд и внутренний $1,9 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском минфине заявили, что в ноябре Киев получил наименьший за последние полгода объёме финансовой помощи. ЕС предоставил $1,6 млрд, Великобритания — $400 млн, Всемирный банк — $5 млн. Больше всего за эти полгода Киев получил в июле, тогда ему выделили ей $5,3 млрд.

В начале ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Западе понимают, что выделяемые ими Киеву деньги присваивают себе местные чиновники. По его мнению, американцы не станут помогать Украине бесконечно.