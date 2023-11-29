Брюссель, 29 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Об этом 29 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина ― НАТО на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что программа, в частности, включает энергобезопасность и подготовку Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО», ― сказал Столтенберг.

В Брюсселе 29 ноября состоялось заседание Совета НАТО ― Украина на уровне глав МИД. В ходе встречи участники обсудили продвижение к членству республики в организации, требуемые реформы и их исполнение. В частности, уточнил генсек, реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг 28 ноября по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран — участниц блока в Брюсселе заявил, что Североатлантическому альянсу нужно быть готовым к усилению военных действий на Украине.

Ранее он признался, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины в альянсе, однако оно невозможно во время военного конфликта. Генсек также признал, что ВСУ с помощью всех государств НАТО не сумели прорвать российские линии обороны, что, по его словам, свидетельствует о том, что Россию не следует недооценивать.

Портал Euractiv узнал, что главы МИД стран НАТО собираются поддержать упрощение вступления Украины в блок путём преобразования необходимых для этого реформ. По данным издания, ожидается, что 29 ноября альянс и Киев согласуют список задач «адаптированной годовой национальной программы» для Украины. Отдельные страны НАТО, такие как Германия и США, выразили нежелание полного освобождения Украины от подобных обязательств и навязывания процесса вступления в рамках Плана действий по подготовке к членству, но согласились, что для Киева нужна отдельная программа.