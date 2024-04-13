Одесса, Украина, 13 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Полиция задержала жителя Одессы с пачкой советских поздравительных открыток, ему грозит ответственность по статье о запрете коммунистической символики. Сообщение об этом опубликовано 12 апреля в Telegram-канале патрульной полиции Одесской области.

Патрульная полиция Одесской области

Днём ранее в одном из районов патрульные обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вёл. Он действовал агрессивно и попытался бежать при их появлении.

«Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — отметили в полиции.

В действиях одессита усмотрели признаки уголовного преступления, предусмотренного статьёй о распространении коммунистической символики, поэтому вызвали на место следователей. Они устанавливают все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

На опубликованных фотографиях видны открытки к Дню Советской армии и Военно-морского флота, 8 Марта, 1 Мая и годовщине Октябрьской революции.

Как сообщало ИА Регнум, в январе во Львовской области Украины суд приговорил к двухлетнему условному сроку мужчину, который пытался продать в интернете флаг СССР.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» приняли на Украине в 2014 году после госпереворота. В стране началась борьба с советской символикой и памятниками тех лет. За прошедший период демонтировано более 2 тыс. памятников, переименовано более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. В частности, село Надеждовка в Одесской области собираются переименовать в Шампань.