Днепропетровск, Украина, 30 июля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено фактически ограбить регионы в следующем году, лишив местное самоуправление миллиардов гривен. Об этом мэр Днепропетровска (украинское название Днепр) Борис Филатов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания «Политнавигатор».

IMAGO/Horst Galuschka/Global Look Press Борис Филатов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Ранее действовала договорённость, согласно которой местные власти принимали на себя разницу в тарифах и получали за это компенсацию от государства в размере 4% от подоходного налога для физлиц. Однако в бюджетной декларации на 2025 год, поданной министрами, 64% превращаются в 60%, а остальное теряется «где-то по дороге», отметил мэр.

По словам Филатова, в случае с Днепропетровском разница составит 600 млн гривен (больше $14 млн). Если у города в следующем году заберут 3,2 млрд гривен (более $77 млн), то местные власти будут располагать только зарплатной кассой.

«И это не только у Днепра, в рамках всей страны это миллиарды гривен. Ограбят всех», — подчеркнул чиновник.

Ранее Филатов заявил, что жителям Днепропетровска и других городов Украины нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. По его словам, рост энергопотребления с наступлением отопительного сезона обернётся большой проблемой.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что украинские власти не смогли достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долгов на сумму 20 млрд долларов. Кредиторы не получали никаких платежей от Украины с 2022 года, тогда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Его срок истекает 1 августа.