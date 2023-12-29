Киев, 29 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Егор Чернев в интервью газете The Washington Post заявил, что новый пакет американской помощи не спасёт ситуацию на фронте для Украины.

Известия/Тарас Петренко

Он пояснил, что пакет новой помощи поможет лишь продержаться ещё какое-то время. Однако он не способен изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева и не поможет военным даже эффективно сопротивляться.

«Если в ближайшем будущем не будет согласован полный пакет помощи Украине, будет трудно сдержать [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Чернев.

Издание отметило, что украинские чиновники заявляют о больших проблемах, которые ждут страну без притока новых средств. Речь идёт о проблемах с зарплатами и другими социальными выплатами, начиная с января.

Как сообщало ИА Регнум, глава Госдепа США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что администрация США выделила Киеву пакет военной помощи на сумму в $250 млн. В этом году это будет последний пакет помощи.

На Украину отправят боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря заявил, что Запад хотел бы выставить Киев победителем. Такую политику он назвал очковтирательством и решениями, оторванными от реальности.