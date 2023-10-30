Киев, 30 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В течение нескольких следующих лет Украину ожидают «фантастические» сложности из-за проблем в сфере энергетики. Об этом 30 октября заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу «Радио НВ».

Иван Шилов ИА Регнум

«Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. <…> Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет ещё сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — сказал он.

По словам эксперта, вся украинская инфраструктура на сегодняшний день очень сильно устарела и выходит из строя «сама по себе, без всяких ракет». Харченко уточнил, что в восстановлении энергетической инфраструктуры на территории Украины вряд ли будет принимать участие какой-либо донор, потому что в мире сейчас наблюдается переход на зелёную энергетику.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что власти Украины не готовы к зиме, так как заготовили угля для отопительного сезона в три-четыре раза меньше, чем его нужно на весь этот период. Он подчеркнул, что удары российских военных по украинским объектам инфраструктуры в этом случае ни при чём.

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг 22 октября отметил, что будущая зима окажется для Украины тяжёлой.