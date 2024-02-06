Черновцы, Украина, 6 февраля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Черновицкой области на Западной Украине избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом 6 февраля сообщил Союз православных журналистов.

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«Постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание», — процитировали журналисты пострадавшего священнослужителя.

Митрополит также рассказал, что это произошло 28 января, из-за нападения потребовалась медицинская операция на веках. В настоящее время он себя чувствует хорошо.

В декабре 2023 года у митрополита Лонгина произошёл сердечный приступ, когда его досматривали на блокпосте в Киеве. Он был после операции на сердце, и его при досмотре довели до тяжёлого состояния. Священнослужителю потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА Регнум, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжают захватывать храмы УПЦ. 28 января 2024 года в Хмельницкой области они выгнали настоятеля из Свято-Покровского храма и захватили церковь. При этом сотрудники полиции не вмешались в происходящее.

В октябре 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это грязной политикой, замешанной на кокаине и сатанизме. Он отметил, что УПЦ — исконная церковь в Малороссии.