Пекин, 29 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Пекин намерен и дальше участвовать в урегулировании конфликта на Украине, заявила 29 декабря на брифинге представитель МИД Китая Мао Нин, не дав прямого ответа на вопрос о возможном участии КНР в переговорах по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса», — сказала она.

Мао Нин добавила, что Пекин планирует всячески стимулировать проведение переговоров между сторонами, чтобы как можно скорей найти политическое решение конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в середине декабря прошла секретная встреча по «формуле мира» с участием стран G7 и ряда представителей от Глобального юга. Он сообщил, что на мероприятии также были друзья России, которые не обещали скрывать от Москвы то, что там происходило. По словам министра, участники встречи договорились собраться в следующий раз в начале 2024 года.

Лавров также 28 декабря указал на полный провал планов Запада добиться стратегического поражения России. Он отметил, что теперь западные лидеры решили поменять стратегию.

«Формула мира» Зеленского предполагает прекращение боевых действий, вывод российских войск за границы 1991 года, освобождение пленных, обеспечение «территориальной целостности» Украины, а также её ядерной, продовольственной и экологической безопасности. Он пытается её продвигать с конца 2022 года.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года заявил, что эту формулу невозможно реализовать. Он подчеркнул, что Москва руководствуется действительностью в этом вопросе.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов 20 декабря в беседе с ИА Регнум отметил, что для России эти условия неприемлемы. Он также указал на то, что предыдущие встречи по этой «формуле» ни к чему не привели.