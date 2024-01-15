Киев, 15 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Изъятие детей у украинских беженок, выехавших в Европу указывает на отношение к ним стран Запада. Украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина».

Официальное интернет-представительство президента России

По официальным данным, в Европе зарегистрировано 240 случаев отобрания детей у украинских родителей. Правозащитники считают, что таких случаев по меньшей мере 400, отметил Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим. ру».

Представители Украины не отрицают, что детей отбирают без реальных на то оснований. Поводом может стать семейная ссора, громкий окрик, детский плач, оставление ребёнка дома одного. Украинки, добавил он, беззащитны перед ювенальной полицией. Их мужчин не выпускают за пределы Украины, а украинские чиновники не стремятся защищать своих граждан, опасаясь скандалов.

По мнению специалистов, отмечает политик, европейцы хотят восполнить увядающий генофонд славянскими детьми, так как в Европе наблюдается «серьёзнейшая демографическая яма». Каждый спасает своих детей, как может, но почти никому это не удаётся, добавил он.

«Всё это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом», — написал Медведчук.

По его словам, ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев. Таким оказался «цивилизационный выбор», которым на протяжении многих лет одурманивали украинский народ, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о том, что у украинских беженцев на Западе массово изымают детей под надуманными предлогами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что поводом к изъятию может послужить, к примеру, очень сильная эмоциональная привязанность ребёнка к родителям, недоеденная или быстро съеденная еда. Чаще всего такие случаи происходят в Германии.

Власти Дании забрали двоих детей у беженки с Украины после того, как предположили, что она может применить физическое воздействие к старшему ребёнку.