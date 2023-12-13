Будапешт, 13 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Евросоюз совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

При этом он подчеркнул, что Будапешт этого не допустит и будет добавиться снятия этого вопроса с повестки дня.

«Европейский союз вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить. Даже если 26 человек хотят этого, а мы единственные, кто против этого», ― подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер отметил, что этот путь закрыт, потому что Венгрия на это не согласна. По его мнению, Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а планы ЕС продиктованы лишь краткосрочными соображениями и появление этой страны в составе союза может его просто разрушить.

Глава венгерского правительства считает, что если ЕС хочет направить геостратегический сигнал Украине, то это можно сделать другим путём, а не предоставлением членства в сообществе.

Он также заявил, что не следует смешивать вопросы денег и принципа, говоря о возможности разблокировки фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии неоднократно выступал против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 18 ноября Орбан заявил, что Брюссель ошибся, приняв решение начать переговоры о вхождении в Евросоюз с Украиной, потому что она совершенно не готова к этому. По его мнению, в этом случае сообществу грозит развал.

Он подчеркнул, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, в том числе поэтому Евросоюз не может принять её в свой состав.

Издание The Economist 2 декабря сообщило, что Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, намерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, так как выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите намерены донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.

В свою очередь венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что Венгрия не намерена участвовать во внутриполитических разборках Украины, в очередной раз доказывающих отсутствие готовности страны к вступлению в Европейский союз.