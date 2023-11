Москва, 21 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дал своей статье об Украине название, отсылающее к эротическому фильму 1970-х годов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 21 ноября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, на этот раз на торте не вишенка, а клубничка. Дело в том, что в 1972 году в родной для Борреля Испании вышел фильм «El ojo del huracán». Его английское название «In the eye of the hurricane» («В центре бури») совпадает с названием статьи политика об Украине.

«По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чём здесь Украина?» — отметила дипломат.

Боррель в молодости смотрел этот фильм, и он ему почему-то запомнился, добавила она.

В статье «В центре бури» Боррель подчеркнул, что самая большая гарантия безопасности, которую может получить Украина — это членство в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мария Захарова предположила, что в ЕС официально признали победу России над Украиной, если судить по заявлению Борреля. Она напомнила, что в минувшем году глава европейской дипломатии говорил о необходимости решить российско-украинский конфликт на поле боя, но теперь констатировал, что армия Украины в скором времени Россию не победит.