Москва, 26 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Указ главы киевского режима Владимира Зеленского, в которым российские территории назвали регионами исторического проживания украинцев, смехотворен, заявила 26 января на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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«Всё это смехотворно, безграмотно камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах, якобы страдающих на протяжении веков от систематических действий нашей страны», — прокомментировала она документ.

Захарова добавила, что киевский режим окончательно впал в историческое сумасшествие, предъявляя претензии на российские территории.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Зеленский издал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», включив туда Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Он заявил, что в этих регионах якобы есть угрозы украинской идентичности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы киевского режима, предложил, что он так пытается отвлечь внимание от реальных проблем, которые накопились на Украине. Официальный представитель Кремля назвал действия Зеленского несостоятельными, нелогичными и абсурдными потугами.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в ответ на притязания Киева на российские регионы предложил украинским властям заодно предъявить претензии на египетские пирамиды и Колизей. Он подчеркнул, что у указа Зеленского нет никакой исторической перспективы.