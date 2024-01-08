Киев, 8 января, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в политическом смысле «уже умер», заявил 8 января в интервью радиостанции New Voice секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер», — сказал он, говоря о новом законопроекте о мобилизации.

По мнению Костенко, главе киевского режима стоит в данный момент принимать не такие решения, которые позволят ему переизбраться на выборах или поднять свой рейтинг, а такие, которые позволят «сохранить это государство».

Как передавало ИА Регнум, в Службе внешней разведки России 11 декабря сообщили, что возможными преемниками Зеленского могут оказаться главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. По информации СВР, эти кандидатуры рассматривают власти Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что смена украинского руководства может ничего не изменить, потому что многие актуальные неудачи киевского режима оказывают влияние на его дальнейшую политическую перспективу.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 января заявил, что фамилии возможных преемников главы киевского режима неважны, потому что любой из них будет делать то, что ему прикажут руководители западных стран.