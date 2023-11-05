Киев, 5 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Украинские войска в зимний период собираются активно применять дроны для атак на регионы России. Об этом 4 ноября заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов британской газете Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — сказал он.

По словам генерала ВСУ, киевские власти в этот период ждут от ВС России «многочисленных контратак», целью которых будут нарушения работы энергетической инфраструктуры. При этом он признал, что для Киева проведение боевых действий обходится гораздо дороже.

«Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов», — сказал он.

По словам Баранова, Россия долго готовилась к вооружённому конфликту такого масштаба. Для украинского народа этот конфликт обходится дорого, пожаловался он изданию.

Он также призвал западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта, потому что, по его мнению, Киев сумеет «добиться успеха», только если будет расходовать объём боеприпасов, сравнимый с тем, который расходуют в зоне боевых действий российские военные.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября Минобороны сообщило о безуспешной попытке Киева атаковать дроном самолётного типа объекты на российской территории. БПЛА сбили дежурные силы ПВО в небе над Белгородской областью.

Ранее в этот же день военное ведомство сообщило, что ночью над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских беспилотника. ВСУ применили для попытки атаки дроны самолётного типа, которые сбили силы ПВО.