Москва, 10 января, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Гражданское население Украины всё меньше доверяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому и всё чаще с ностальгией вспоминает бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом 10 января рассказал сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас переломный такой момент в стране идёт, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Калиниченко отметил, что ранее на Украине радовались приходу к власти Зеленского, однако на фоне осложнения ситуации в экономике и политике отношение к нему стало резко меняться.

После начала украинского конфликта жители страны начали вспоминать экс-президента Януковича, говоря о том, что в тот период было спокойно.

«У народа была стабильная зарплата. У него есть (чем) заплатить за квартиру, есть — детей одеть в школу, есть — жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц ещё остаются, чтобы прожить», — пояснил пленный.

Он добавил, что теперь у украинцев в семье не остаётся ничего после того, как они оплачивают счета за коммунальные услуги.

«Зеленский не в почёте и у многих военных. Как заявил один из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, президента Украины хвалят только тыловики, которые служат в комфорте и не видят ужасов передовой», — поделился российский боец с позывным Хазар, работающий с пленными украинскими бойцами.

Как сообщало ИА Регнум, издание Financial Times 11 декабря написало, что стратегия по поддержанию оптимизма на Украине и в то же время жёсткая цензура, которой придерживается Зеленский, вызвали раскол в украинском обществе, как среди военных, так и среди гражданских. Всё это усилили провал контрнаступления и уменьшающаяся помощь Запада.

Профессор политологии Род-Айлендского университета США Николай Петро 9 ноября рассказал, что глава киевского режима не хочет проведения выборов президента на Украине из-за неуверенности в том, что победит на них. По его словам, на Украине сейчас сложно представить справедливый электоральный процесс.