Киев, 30 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украина не собирается соглашаться на мирные переговоры с Россией, а планирует выдвигать ей ультиматум, заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 30 декабря в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — рассказал он о своих надеждах.

Подоляк также заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине, якобы у лидеров ряда стран ЕС произошла существенная трансформация в отношении к киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 декабря указал на то, что у Украины нет ничего своего, ни идеологии, ни денег, не промышленности. Он отметил, что у такой страны нет будущего.

Между тем на Украине сообщают о массовых случаях бегства из страны уклонистов, не желающих служить в ВСУ. Украинская погранслужба в течение года выявила 220 групп, которые помогали мужчинам незаконно пересечь границу. Кроме того, в день украинские пограничники вываляют порядка 100 уклонистов, которые пытаются выехать по фейковым документам.