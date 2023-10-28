Берлин, 28 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на активизации переговоров на тему вступления Украины в Евросоюз, при этом он прекрасно понимает, что его позиция далека от реальности, отметила журналистка газеты Die Tageszeitung Барбара Эртель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В статье говорится, что Зеленский продолжает требовать как лично, так и по видеосвязи начала переговоров по присоединению Украины к ЕС до конца года. Умственные способности украинского лидера позволяют ему понимать, что эта позиция, мягко говоря, «далека от реальности». Брюсселю приходиться следовать установленным правилам, написала автор.

«Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?» — поинтересовалась Эртель.

Если понадобится, то переговоры о вступлении Украины в ЕС вообще могут затянуться на десятилетия, поэтому сама перспектива не должна переоцениваться в качестве мотивации для украинцев.

Сейчас в Киеве может быть и другое мнение на это счёт, когда мировое сообщество переключилось на ситуацию на Ближнем Востоке. Союзники Украины вообще могут пересмотреть свои обязательства, в первую очередь военные, это может быть не таким далеким от реальности, написала журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. До этого Еврокомиссия даст оценку усилиям Украины на пути к членству в Евросоюз. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию, написало агентство Reuters.

В конце августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. По словам политика, Брюсселю следует рассматривать расширение организации как одну из главных задач. Он отметил, что речь идёт о возможном вступлении Украины и Молдавии. Кроме того, в ЕС рассматривают вопрос о присоединении Боснии и Герцеговины, а также Грузии.