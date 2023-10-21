Донецк, 21 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В настоящее время в украинских войсках наблюдается серьёзный кадровый дефицит, в связи с чем на Украине имеются факты агитации о вступлении в ВСУ среди несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом 21 октября рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Гагин, киевские власти на фоне кризиса призывного ресурса начали призывать в ряды украинской армии молодых людей.

«У них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе. Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям — таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать», — сказал он.

Советник главы республики не исключил возможности того, что украинские власти могут принять закон о мобилизации женщин.

«Я так понимаю, Украина близка к этому закону, и об этом много говорят там. Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения», — уточнил Гагин.

В то же время он добавил, что нельзя недооценивать противника и считать, что ВСУ выдохлись.

«Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса», — пояснил советник главы ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали широко анонсированное контрнаступление 4 июня. Президент России Владимир Путин 16 октября заявил, пока результатов у украинских войск нет, а есть только огромные потери ― примерно один к восьми.

Портал Modern Diplomacy 21 октября написал, что ВСУ перешли на невыгодную для себя тактику «пехотных атак» из-за потери западной бронетехники, планомерно уничтожаемой Вооружёнными силами России.

По мнению авторов статьи, поставляемые Западом Киеву боевые машины стали лёгкой мишенью для российской артиллерии и вертолётов, а также беспилотников, включая дроны-камикадзе «Ланцет». При этом полученная ВСУ от США техника продемонстрировала в боях плохие показатели.