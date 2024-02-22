Олег Кривошапов
Обозреватель ИА Регнум
Последние публикации
«Показываем на весь мир». «Играм будущего» пророчат миллиарды просмотров
Первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал 21 февраля в Казани, куда прибыли более 260 команд и свыше 2 тысяч спортсменов из 104 стран. Грандиозное мероприятие продлится до 3 марта включительно. Его уникальность в том, что оно состоит из соревнований...
22 февраля 2024
Пакет с пакетами. Санкционная война Запада принесла неожиданный результат
Экономика России показала фантастическую устойчивость по итогам двух лет беспрецедентной торговой войны Запада против нашей страны. Она также доказала, что вполне способна развиваться без тесных связей с ведущими западными экономиками. Эти факты уже стали общепризнанными не только среди российских...
21 февраля 2024
Спутники на конвейере. Глава «Роскосмоса» обещает космический прорыв
Россия в борьбе за космос запустит конвейер по выпуску искусственных спутников массой до 500 кг, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью порталу «Pro Космос». Он уточнил, что новый космический прорыв будет стоить 50 млрд рублей. Таков ответ госкорпорации на призыв президента России...
20 февраля 2024
В России начнут строить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург
Вывести на новый уровень транспортное сообщение в России поручил президент Владимир Путин в ходе совещания, прошедшего поздним вечером 15 февраля на площадке завода «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом. Основным вектором развития этого направления, как указал глава государства, должна стать...
16 февраля 2024
«Я была в ступоре, когда начался обстрел». Как белгородцы спасали жизни
15 февраля, когда город вновь подвергся террористической атаке с территории Украины, жители Белгорода снова проявили сплочённость и готовность к взаимовыручке. В 12:18 несколько белгородских пабликов сообщили о громких звуках в небе и срабатывании сирен. Уже спустя пару минут уточнялось: в городе...
15 февраля 2024
«Скоро бомбанёт по-настоящему». Кого заменят нейросети в первую очередь
Мало кто сегодня не слышал про ChatGPT или Midjourney. Эти воплощения искусственного интеллекта, позволяющие по заданным условиям получить насыщенное графическое изображение или связный текст, обрели глобальную известность и популярность. Однако мир «умных» приложений, доступных широкой аудитории...
15 февраля 2024
Платина из автохлама. Сколько стоит «катализатор» и как на нем не прогореть
Для добычи драгоценных металлов в России необязательно ехать за Полярный круг, они находятся буквально под ногами и ради них люди готовы идти на многое. 12 февраля российские силовики сообщили о поимке в Подмосковье преступной группы, которая пыталась обогатиться за счёт скупки и перепродажи за...
13 февраля 2024
«Старлинки» для армии России. Украина опять считает Маска «агентом Кремля»
Вооружённые силы России начали массово использовать в боевых действиях в зоне СВО терминалы спутниковой связи американской компании Starlink, принадлежащей знаменитому бизнесмену Илону Маску. Вслед за единичными свидетельствами в соцсетях об этом начали активно писать украинские СМИ, за которыми...
12 февраля 2024
«Чужой» против своих. Китайский банк остановил операции с Россией
Товары и транзитная «санкционка» из Китая, которую россияне планировали импортировать в ближайшее время, могут надолго задержаться. Причина в том, что 7 февраля, буквально за считаные дни до начала китайского Нового года, пришло сообщение о том, что китайский коммерческий банк Zhejiang Chouzhou...
8 февраля 2024
«Кто-то заплатил за «Ольгу» деньги». Москву ждет новый снежный коллапс
Рекордные снегопады принесёт в Москву и окрестности столицы североатлантический циклон «Ольга», сообщил 6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тёплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном, по его словам, 7 февраля приведёт к сильным снегопадам и метелям с...
6 февраля 2024
Авиакомпании обяжут сажать детей только рядом с родителями
В Госдуме готовится к рассмотрению запрет для авиакомпаний рассаживать в самолётах родителей и детей. Работу над необходимыми уточнениями в законодательстве ведёт группа депутатов от «Единой России», в том числе заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и...
5 февраля 2024
Церемония вручения «Грэмми»: красиво, но без сенсаций
Очередная, 66-я по счёту церемония вручения премии Grammy прошла в Лос-Анджелесе. Четвёртый год подряд её проводил южноафриканский комик, актёр и телеведущий Тревор Ноа. Награды в этот раз распределялись в 94 номинациях, среди которых три новые: «Лучшее исполнение африканской музыки», «Лучший...
5 февраля 2024
Писатели «с добрыми лицами». В каких библиотеках есть книги Улицкой и Ко
Книги авторов, зарекомендовавших себя как отъявленные русофобы, по-прежнему можно отыскать в крупнейших российских библиотеках, выяснило ИА Регнум. Заинтересованный читатель без труда обнаружит, например, книги Людмилы Улицкой, которая призналась в том, что перечисляет свои гонорары на нужды...
3 февраля 2024
«Переть перестало». Случится ли долгожданное снижение цен на автомобили
В январе в России заметно подешевели два китайских кроссовера — Chery Tiggo 8 и Dongfeng 580. На это обстоятельство обратило внимание аналитическое агентство «Автостат». Всего за первый месяц 2024 года изменились цены на автомобили пяти брендов, официально представленных в России. К таким выводам...
2 февраля 2024
Северный флот пополнился подводной лодкой «Кронштадт»
В состав Военно-морского флота России передана дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 677 «Кронштадт». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на субмарине состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, с мощностей которых и сошла подлодка. Проект 677 («Лада») —...
1 февраля 2024
Третья форма денег. Зачем России цифровой рубль
Ещё 17 российских банков, в том числе «Сбербанк», «Тинькофф банк» и «Русский стандарт», готовятся подключиться к пилотному проекту «Центробанка» по использованию цифрового рубля, сообщил 31 января ЦБ. Это уже вторая партия, первой были 13 банков (включая «Альфа-банк» и ВТБ), которые в августе...
1 февраля 2024
Олимпийский комитет РФ заявил об объявлении войны российскому спорту
Российскому спорту фактически объявлена война — такой вывод озвучил 30 января Олимпийский комитет России (ОКР). Поводом стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) — последней инстанции в международных спорах, касающихся употребления допинга. Эта структура со штаб-квартирой в швейцарской...
30 января 2024
«Мона Лиза» Леонардо подверглась нападению вандалов-«зелёных»
В парижском Лувре два экологических активиста облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»). Сам шедевр не пострадал, поскольку защищён бронированным стеклом. Субстанцию выплеснули две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»). Свои...
29 января 2024
«Город осаждал весь «Евросоюз». К 80-летию снятия блокады Ленинграда
Ровно 80 лет назад бойцы Ленинградского и Волховского фронтов отбросили немецкие войска на 70-100 километров от северной столицы. Завершилась Ленинградско-Новгородская наступательная операция, но что более важно, окончательно была прорвана и снята блокада. Об этом верховное командование оповестило...
26 января 2024
Сугроб в окне: Сахалин завалило снегом
Сильная лавинная опасность объявлена 26 января в шести районах Сахалинской области. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что угроза будет сохраняться в течение 27 и 28 января в Долинском районе и в Южно-Сахалинске, а также в Холмском, Невельском, Анивском и Корсаковском районах. В...
26 января 2024