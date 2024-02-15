Мало кто сегодня не слышал про ChatGPT или Midjourney. Эти воплощения искусственного интеллекта, позволяющие по заданным условиям получить насыщенное графическое изображение или связный текст, обрели глобальную известность и популярность. Однако мир «умных» приложений, доступных широкой аудитории, не ограничивается несколькими громкими именами, порождёнными узким кругом мегакорпораций с пропиской в США.

Иван Шилов ИА Регнум

Подтверждением тому стала новость, которой 13 февраля поделился «Яндекс».

Компания, которая вскоре станет полностью российской (о чём стало известно буквально на днях), объявила о запуске обновлённого браузера, в который встроены нейросети нового поколения. Дополнение YandexGPT 2, как заявили в пресс-службе компании, позволит улучшать тексты на сайтах и в веб-приложениях — менять формат, сокращать и исправлять ошибки. Нейросеть YandexART умеет генерировать изображения прямо в интерфейсе браузера.

Более того, теперь этот браузер может, помимо прочего, переводить на русский язык видеоролики с восьми иностранных языков, пересказывать их и генерировать субтитры.

В пресс-службе «Яндекса» ИА Регнум пояснили, что в обновлённом «Яндекс Браузере» собраны все существующие нейросетевые функции и добавлены новые, чтобы «дать пользователям единый инструмент работы с нейросетями». Однако заметим: предлагаемые компанией «умные» сервисы вовсе не претендуют на эксклюзивность.

Например, в Сети давно набирает популярность другой российский продукт, генерирующий изображения, — конкурент YandexART, нейросеть Kandinsky. Любой желающий может воспользоваться ею для генерирования интересующих изображений, качество которых иногда приятно удивляет. Впрочем, выдаваемая этой программой картинка порой может расходиться с пониманием сути самим автором запроса.

Что уж говорить про всем давно известные сервисы перевода, многие из которых (например, DeepL) также наделены функциями нейросети? Одни из них наилучшим образом справляются с толкованием иностранных текстов на русском языке, другие больше полезны при переводе русскоязычных материалов на другие языки. Всем они хорошо известны, доступны, зачастую настолько полезны, что способны конкурировать с платными аналогами.

Поэтому новость о новом «умном» браузере со встроенными нейросетями различного функционала вызывает закономерный вопрос: в чём преимущество именно этих программ, помимо того, что все они теперь доступны на одной платформе?

А если речь и в самом деле идет об очередном прорыве в развитии искусственного интеллекта, способного генерировать связные тематические тексты и графические изображения? Не оставит ли это информационное чудо без работы уже в обозримом будущем внушительную долю писателей, журналистов, графических дизайнеров, представителей ряда других творческих профессий?

В одном месте

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обращает внимание, что сама «привязка» программ с функциями искусственного интеллекта к браузеру — это передовое решение. И в России аналогов такому нейробраузеру пока нет. Особого внимания, по мнению эксперта, заслуживает наличие в «Яндекс Браузере» высококачественного переводчика.

В свою очередь, генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов обращает внимание, что нейросети со стандартным функционалом, встроенные в «Яндекс Браузер», обладают явным преимуществом перед обычными плагинами (как правило, с ограниченными по своим возможностям элементами).

По словам Муртазина, «умные» продукты в свободном доступе, которые сегодня предоставляет российская компания, превосходят прочие аналоги на отечественном рынке. Алгоритмы некоторых зарубежных конкурентов «Яндекса» мощнее, но его продукты для российских пользователей доступнее.

Важно, насколько велика база, на которой обучалась нейросеть, указывает Ашманов. Чем она больше, тем более качественно она будет отвечать на запрос. «Яндекс», по словам эксперта, годами накапливает информацию по всему русскоязычному интернету. И потому у компании самая большая база текстов на русском языке.

«Качество работы нейросетей, которые обрабатывают тексты на русском языке, однозначно лучше у «Яндекса», чем у американских корпораций, — рассказывает эксперт. — Проблема с нейросетями сейчас в том, что они «врут», домысливают, то есть галлюцинируют. Так что качество работы на конкретном языке особенно важно».

Впрочем, основное преимущество любых сегодняшних алгоритмов — это высококачественные картинки и языковые переводы, утверждает Муртазин. Ни отечественные, ни зарубежные алгоритмы не справляются с сочинением сложных по смыслу текстов.

Ведь создание таковых, по словам эксперта, невозможно без большой вычислительной мощности, которая, в свою очередь, требует существенных денежных инвестиций.

«Поэтому то, что предлагается в свободном доступе или за небольшие деньги, это достаточно умеренный уровень вычислений, который не позволяет решать по-настоящему сложные задачи», — поясняет эксперт.

«Он делают всё на свете»

Сервисы на основе искусственного интеллекта развиваются с очень высокой скоростью, отмечает Муртазин. А глава компании «Нейросети Ашманова» вообще называет их феноменальными.

«Представить себе три года назад, что картинки будут генерироваться так качественно, как сейчас, было невозможно, — утверждает Ашманов. — Я тогда был уверен, что нейросети не смогут нормально генерировать логотипы по текстовому описанию. А сейчас они генерируют не только логотипы, они делают всё на свете, любые изображения, и очень качественно».

Впрочем, Муртазин сомневается, что искусственный интеллект полностью заменит журналистов, переводчиков или дизайнеров. Но его развитие предопределит появление новых функционалов.

«Появление компьютеров не убило труд дизайнеров, для которых просто всё стало намного легче. И появление новых алгоритмов не убьёт прежние профессии в ближайшем будущем. Нейросеть — это дополнительный инструмент, который, например, дизайнеру позволяет лучше и быстрее рисовать, — рассуждает эксперт. — И понадобятся те, кто будет формировать грамотные текстовые запросы к таким моделям, чтобы они рисовали красиво».

Сейчас наблюдается следующий виток большой автоматизации, отмечает Ашманов. С нейросетями любой инженер будет располагать очень продвинутыми инструментами. Искусственный интеллект будет вытеснять людей из отдельных профессий, но это в первую очередь затронет менее квалифицированный персонал. «Подмастерьев везде будет заменять программа», — уверен эксперт.

Но сам инженер с фундаментальным образованием по конкретной теме всё равно потребуется, считает он. Ведь неквалифицированный менеджер не сможет качественно оценить результат работы нейросети.

«Скорее всего, заниматься этим будут мастера, которые просто будут очень хорошо владеть широким спектром программных инструментов», — рассуждает Ашманов.

По его словам, уже сейчас наметилась тенденция встраивания нейросетей в профессиональные программные пакеты: «Это и офисные программы, и дизайнерские, и архитектурные, то есть любой генеративный дизайн. Когда это полноценно развернётся, то бомбанёт по-настоящему».

Представителям профессий, в которых уже сегодня находит активное применение искусственный интеллект, эксперты рекомендуют непрерывно развивать свои навыки, осваивать нейросети и по возможности делать акцент на задачах, требующих более глубокой аналитики.

Автор и редактор этой статьи по понятным причинам заинтересовались возможностями встроенного в «Яндекс Браузер» «умного» сервиса, позволяющего генерировать развёрнутые осмысленные тексты на основе несложных запросов.

Помочь с первым запросом, посвящённым крупному риску в сфере глобальных финансов, искусственный помощник отказался, мотивировав это тем, что он ещё находится в процессе обучения и может «случайно ошибиться».

Обработка второго запроса — описание всемирной климатической проблемы — заняла считаные секунды. Электронный помощник представил результат — связный текст из трёх абзацев, грамотный во всех смыслах, начиная со стилистики и заканчивая пунктуацией. Проверка полученного текста на наличие плагиата указала на стопроцентную оригинальность.

Впрочем, обнаружить в рассуждениях нейросети глубокий анализ или специальную профессиональную терминологию не удалось. Видимо, по-настоящему сложные тексты нейробраузерам пока действительно не по плечу.