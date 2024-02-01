В состав Военно-морского флота России передана дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 677 «Кронштадт». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на субмарине состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, с мощностей которых и сошла подлодка.

Петр Ковалев/ТАСС

Проект 677 («Лада») — один из самых амбициозных в списке военно-морских сил страны. И «Кронштадт» представляет собой головную лодку нового поколения, основанную «совершенно на новых физических принципах», отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Петр Ковалев/ТАСС Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов

Петр Ковалев/ТАСС

На ходовых государственных испытаниях субмарина показала себя наилучшим образом, отметил главком ВМФ. Он добавил, что это заслуга конструкторского бюро «Рубин» и судостроителей «Адмиралтейских верфей». Приказом Евменова лодка зачислена в состав Северного флота.

На торжественной церемонии присутствовали в том числе командующий Северным флотом Александр Моисеев и представители Главкомата ВМФ.

Петр Ковалев/ТАСС

Позже главком ВМФ подтвердил, что следующую подлодку проекта 677 — «Великие Луки» — передадут флоту в 2024 году. Она была спущена на воду совсем недавно — в декабре. Ранее ИА Регнум сообщало, что обе субмарины проекта должны быть переданы до конца нынешнего года.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

«Кронштадт» корабелы строили по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля «Санкт-Петербург». Субмарина будет оснащена крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными неатомными субмаринами России.

Александр Гальперин/РИА Новости

Закладка «Кронштадта» прошла в июле 2005 года, а в 2009-м по решению Минобороны строительство заказа было приостановлено до 2013-го. Спуск на воду прошел только в 2018 году. На ходовые испытания субмарина вышла в конце 2021-го, и они продлились более двух лет.

Постройка подлодок проекта «Лада» затянулась из-за длительной разработки новейшей энергоустановки. Эти субмарины способны производить незначительные шумы, не заглушающие обычные звуки морских вод и снабжены уникальной гидроакустической станцией.