Северный флот пополнился подводной лодкой «Кронштадт»
В состав Военно-морского флота России передана дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 677 «Кронштадт». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на субмарине состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, с мощностей которых и сошла подлодка.
Проект 677 («Лада») — один из самых амбициозных в списке военно-морских сил страны. И «Кронштадт» представляет собой головную лодку нового поколения, основанную «совершенно на новых физических принципах», отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
На ходовых государственных испытаниях субмарина показала себя наилучшим образом, отметил главком ВМФ. Он добавил, что это заслуга конструкторского бюро «Рубин» и судостроителей «Адмиралтейских верфей». Приказом Евменова лодка зачислена в состав Северного флота.
На торжественной церемонии присутствовали в том числе командующий Северным флотом Александр Моисеев и представители Главкомата ВМФ.
Позже главком ВМФ подтвердил, что следующую подлодку проекта 677 — «Великие Луки» — передадут флоту в 2024 году. Она была спущена на воду совсем недавно — в декабре. Ранее ИА Регнум сообщало, что обе субмарины проекта должны быть переданы до конца нынешнего года.
«Кронштадт» корабелы строили по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля «Санкт-Петербург». Субмарина будет оснащена крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.
Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными неатомными субмаринами России.
Закладка «Кронштадта» прошла в июле 2005 года, а в 2009-м по решению Минобороны строительство заказа было приостановлено до 2013-го. Спуск на воду прошел только в 2018 году. На ходовые испытания субмарина вышла в конце 2021-го, и они продлились более двух лет.
Постройка подлодок проекта «Лада» затянулась из-за длительной разработки новейшей энергоустановки. Эти субмарины способны производить незначительные шумы, не заглушающие обычные звуки морских вод и снабжены уникальной гидроакустической станцией.