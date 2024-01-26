Ровно 80 лет назад бойцы Ленинградского и Волховского фронтов отбросили немецкие войска на 70-100 километров от северной столицы. Завершилась Ленинградско-Новгородская наступательная операция, но что более важно, окончательно была прорвана и снята блокада. Об этом верховное командование оповестило страну и мир 27 января 1944 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Позади остался самые трагичные и героические 872 дня в долгой истории Петербурга-Петрограда-Ленинграда.

За годы блокады на Ленинград было сброшено больше 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб, по мирным кварталам выпущено 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тысяч человек было убито при обстрелах, но гораздо большую «жатву» собрал голод, унёсший жизни 632 тысяч мужчин, женщин и детей.

На Пулковских высотах, на «Невском пятачке» и в самом взятом в кольце городе погибло более 330 тысяч защитников Ленинграда, и около ста тысяч бойцов Красной армии официально числились пропавшими без вести.

В канун годовщины снятия блокады о значении Ленинградской битвы в победе над германским нацизмом (поддержанным практически всей тогдашней «объединённой Европой») ИА Регнум побеседовало с научным директором Российского военно-исторического общества, автором работ по истории Великой Отечественной войны Михаилом Мягковым.

Виталий Белоусов/РИА Новости Михаил Мягков

ИА Регнум: Михаил Юрьевич, что бы вы как научный директор Российского военно-исторического общества хотели бы сказать в преддверии этой важной памятной даты — восьмидесятилетия окончательного снятия блокады Ленинграда?

Михаил Мягков: Блокада огромного города, мегаполиса в течение 872 дней — это беспрецедентный для мировой истории случай. До войны в Ленинграде проживали более трех миллионов человек. Ещё необходимо добавить сотни тысяч эвакуированных, которых вывезли в Ленинград из Прибалтики, районов Псковской и Ленинградской областей.

Город и до войны снабжался буквально «с колёс», то есть не было больших запасов продовольствия. Многие из тех, которые были, немцы разбомбили. Например, Бадаевские склады.

А уже 20 ноября 1941 года были введены самые низкие нормы хлеба в Ленинграде. Для иждивенцев и детей — по 125 граммов, на рабочих — 250 граммов. И они сохранялись больше месяца. Потом была введена «дорога жизни» по льду Ладожского озера, и ситуация со снабжением стала немного легче.

В итоге город выстоял, и, повторю, такого примера в мировой истории тоже нет. Не просто выдержал блокаду, не просто выжил.

Люди шли на заводы, ремонтировали технику, давали боеприпасы. Город не просто выживал, он жил, сражался и именно поэтому — выстоял. Ленинград победил.

Это, конечно, яркий пример для нас и для всего мира, что может сделать народ, когда защищает свою любимую страну, свой любимый город, свой дом.

ИА Регнум: В либеральной среде высказывалось мнение, будто Ленинград могли сдать немцам — как был сдан Париж, и тогда-де можно было бы сохранить сотни тысяч жизней. Что вы может сказать по этому поводу?

М. М.: В директиве №21 «Барбаросса», разработанной гитлеровским командованием, Ленинград предполагалось взять, чтобы сровнять с землёй, ещё до Москвы.

Гитлер считал, что это позволит и уничтожить Балтийский флот, и лишить Советский Союз крупного центра промышленности: до войны Ленинград — это около 15-17% военного производства всей страны. Это также был бы гигантский моральный удар по всему советскому народу.

Но когда немцы столкнулись с нашей обороной под Ленинградом, Гитлер изменил своё решение. В сентябре 1941 года он выпустил директиву, в которой говорилось, что Ленинград должен быть взят в плотное кольцо, должен обстреливаться из артиллерии.

А если последуют предложения о капитуляции, они приниматься не должны. Ленинградцев, которые будут покидать блокадный город, отгонять обратно, расстреливать. То есть город обрекался на полное уничтожение.

ИА Регнум: В девяностые годы приобрела популярность версия, будто Финляндия, которая наряду с Германией вторглась в СССР в 1941-м и тоже подвела свои войска к Ленинграду, не разделяла людоедских устремлений Третьего рейха, преследовала в этой войне иные цели.

М. М.: Финское командование было полностью согласно с немцами. Известно, что президент Финляндии Ристо Рюти, беседуя осенью 1941-го с германским послом, говорил, что лучшая граница между «Великой Германией» и «Великой Финляндией» должна проходить по Неве.

То есть Ленинград и по логике финского руководства должен был исчезнуть. Да и блокада города состоялась потому, что с юга к Ленинграду подошли немецкие войска, а севера — финские.

То есть надо чётко понимать, что Финляндия в равной мере ответственна за блокаду города.

Вообще, Финляндия вступила в войну против СССР, как и Германия, в июне 1941-го, желая оторвать часть территории, присоединить её к себе. Финны оккупировали большую часть Карелии, её столицу Петрозаводск.

Мало кто сегодня знает у нас в стране, и в Финляндии об этом не любят вспоминать, но буквально на территории самого Петрозаводска были концлагеря для мирных советских граждан, в которых содержали десятки тысяч человек. Около трети были замучены, расстреляны, погибли от голода. Финны также убивали пленных. Это всё свидетельства документов.

То есть Финляндия на оккупированных ею советских территориях действовала так же, как и нацистская Германия.

Кстати, под Ленинградом стояли не только войска немецкой группы армий «Север» и финской группировки. Там был фактически весь «Евросоюз» того времени. Были шведские, норвежские, бельгийские, фламандские и французские добровольцы. Даже испанская «Голубая дивизия». Фактически это был поход всей пронацистской Европы.

ИА Регнум: Невольно напрашивается неприятные исторические аналогии.

М. М.: Конечно, это очень похоже на то, что сегодня происходит в зоне СВО! Там сейчас против нас тоже фактически весь западный мир. Опять и немцы, и шведские «добровольцы», и бельгийские, и французские. И кого там только нет!

Причём опять мы противостоим не просто западному миру. Основная идейная сила, которая собрала сегодня многочисленных наёмников из западных стран на Украине и местных боевиков, это опять-таки нацизм. Хотя мы вроде победили во Второй мировой войне, но его ростки оказались очень живучими. И сегодня мы сражаемся с неонацистами, собравшимися на Украине, продолжая ту борьбу, которую вели в Великую Отечественную.

Причём и тогда немцы и их пособники стремились уничтожать города, не жалея никого, так и сегодня мы видим, как обстреливают города Донбасса, Запорожья, Херсонской области, обстреливают Белгород и так далее. Это прямая параллель, это наследники Третьего рейха и его пособников.

ИА Регнум: Россия в девяностые годы стала терять свою историческую память. Впоследствии уже Владимир Путин в качестве президента страны смог придать ей новый стимул, поддержал её восстановление. Это, пожалуй, констатация очевидного факта. В чём конкретно, на ваш взгляд, эта позиция главы государства проявляется сегодня?

М. М.: Да, это бесспорный факт. Например, до революции существовало Императорское Русское военно-историческое общество. А в 2012 году благодаря президенту оно было воссоздано в современном формате, возникло Российское военно-историческое общество, РВИО, которое представляю, в том числе, я.

И должен особо подчеркнуть, что 27 января, в годовщину окончательного снятия блокады Ленинграда, открывается первый федеральный мемориал, который полностью посвящён мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида в годы Великой Отечественной. Это целый мемориальный комплекс.

Это случится благодаря именно президенту Путину, он поддержал идею РВИО создать такой комплекс.

Там будут 150 барельефов, созданных на основе истории реальных людей и фотографий. Среди них — поистине ужасающие свидетельства нацистских преступлений. Например, изображение двухлетнего малыша, сожжённого заживо вместе с матерью. Подростки, погибшие в концлагерях в Карелии. Фотографии, запечатлевшие зверства в Гатчинском районе Ленинградской области, одном из самых пострадавших в годы оккупации. Только мирных граждан там было убито и замучено около 80 тысяч.

ИА Регнум: Какие ещё важные инициативы РВИО, поддержанные президентом, вы хотели бы особо отметить?

М. М.: Российское военно-историческое общество продолжает работу по установлению фактов нацистских преступлений. Например, мы выпустили сборники преступлений украинских нацистов в годы Великой Отечественной и в наши дни — «Чёрная книга. Зверства бандеровцев» (1941-1945) и «Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев — украинских неонацистов» (2014-2023).

Согласно собранным данным, только мирных советских граждан, по подсчётам историков, в результате целенаправленного истребления в годы войны погибло 13,7 миллиона человек. К этому числу надо добавить ещё более 3 миллионов мирных граждан, погибших от голода, бомбёжек, обморожений, болезней. Эта цифра включает и более миллиона человек, погибших в блокадном Ленинграде. К этой цифре мы вправе добавить истреблённых советских военнопленных, более 3 миллионов человек. Поэтому мы говорим, что 19,8 миллиона гражданских и военных в СССР в 1941–1945 годах стали жертвами геноцида.

Надо продолжать эту важную работу. Устраивать исторические выставки, памятные акции. Работать для молодого поколения, чтобы оно знало правду. В том числе — о героизме защитников и жителей Ленинграда.