Сильная лавинная опасность объявлена 26 января в шести районах Сахалинской области. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что угроза будет сохраняться в течение 27 и 28 января в Долинском районе и в Южно-Сахалинске, а также в Холмском, Невельском, Анивском и Корсаковском районах.

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В МЧС порекомендовали жителям региона тщательнее прикрывать дыхательные пути.

Предупреждение от МЧС последовало спустя 10 дней после того, как на Сахалин пришёл мощный снежный циклон, который практически парализовал жизнь в регионе. В интернете появилась масса фото — и видеосвидетельств буйства стихии: сильнейшие снежные бури, почти нулевая видимость и гигантские сугробы. Школьники были отправлены на дистанционное обучение. Днём ранее было ограничено движение общественного и личного автотранспорта.

Николай Михальченко/ТАСС

Николай Михальченко/ТАСС

Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска/ТАСС

А 22 января МЧС сообщило о приближении мощного циклона к южным районам острова и о лавинной опасности в четырёх районах области. Жителям Сахалина рекомендовали не покидать населённые пункты без особой необходимости. При этом в ведомстве заверили, что силы и средства для ликвидации негативных последствий стихии готовы к реагированию, обстановка контролируется.

Николай Михальченко/ТАСС

Николай Михальченко/ТАСС

Николай Михальченко/ТАСС

Затем, 24 января, из-за непогоды был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Южно-Сахалинске. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал руководителей предприятий перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы. Как указал Лимаренко, такая мера позволит не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан и обеспечить оперативную расчистку основных автодорог.

Николай Михальченко/ТАСС

В связи с усилением метели 25 января был закрыт на сутки аэропорт Южно-Сахалинска. На вылет были задержаны 26 рейсов в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, китайский Харбин, а также региональные авиарейсы рейсы внутри Сахалинской области. На прилёт задержали 25 рейсов на этих же направлениях. Были отменены 15 рейсов на прибытие и вылет, в том числе во Владивосток, Читу и Иркутск. Два авиарейса из Москвы вечером 24 января долетели до Сахалина, но из-за непогоды были перенаправлены на запасные аэродромы во Владивостоке и Хабаровске, а затем перенесены на 26 января.