В парижском Лувре два экологических активиста облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»). Сам шедевр не пострадал, поскольку защищён бронированным стеклом.

Субстанцию выплеснули две женщины в футболках с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»). Свои действия активистки объяснили стремлением продвигать право на здоровое и устойчивое питание: атаковав культовый культурный объект, они попытались привлечь внимание к тому, что считают действительно важным. Они выкрикивали лозунги о праве на пропитание и о том, что французская «сельскохозяйственная система больна», а каждый третий француз пропускает приёмы пищи.

ТАСС/AP Photo/Clement Lanot

Сотрудники Лувра поспешили на место происшествия, чтобы установить перед картиной специальные защитные панели.

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Это не первый случай попытки «накормить» «Мону Лизу»: в мае 2022 года в неё запустил куском торта неизвестный мужчина. Виновник произошедшего на инвалидной коляске, в парике и кепке был препровождён охраной Лувра к выходу. При этом он смог встать с коляски и самостоятельно передвигаться. Свой поступок он объяснил тем, что «нужно думать о планете».

ТАСС/AP Photo/Clement Lanot

TASS/CLP/ABACAPRESS.COM

©TASS/CLP/ABACAPRESS.COM

©TASS/CLP/ABACAPRESS.COM

Чуть позже, в октябре 2022 года, произошли сразу две подобные акции. В Лондонской национальной галерее две девушки облили томатным супом картину «Подсолнухи» Ван Гога. А в музее Барберини (Германия, Потсдам) представители экологического движения Letzte Generation выплеснули картофельное пюре на картину Клода Моне «Стога сена».

В экспертном сообществе замечают, что обычно объектами подобных акций становятся хорошо защищённые картины: активисты не готовы получать серьёзные уголовные наказания или крупные штрафы за порчу шедевров.

ИА Регнум ранее проанализировало «благие» намерения экоактивистов и то, почему эти устремления стали выражаться в актах вандализма.