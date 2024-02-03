Книги авторов, зарекомендовавших себя как отъявленные русофобы, по-прежнему можно отыскать в крупнейших российских библиотеках, выяснило ИА Регнум.

Станислав Красильников/РИА Новости

Заинтересованный читатель без труда обнаружит, например, книги Людмилы Улицкой, которая призналась в том, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Несколько дней назад писательница в разговоре с российским пранкером, который выдал себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявила, что Украина «имеет право на осуществление терактов». Улицкая назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать оттуда всех неугодных Украине в случае захвата ею полуострова.

В пресс-службе издательства АСТ сообщили, что выплаты Улицкой гонораров за её произведения приостановлены «до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».

Ранее сообщалось, что Улицкая с 30 августа 2023 года лишилась звания почётного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. В вузе уточнили, что решение было принято по итогам открытого голосования.

А политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум заявил, что правоохранительным органам следует провести проверку в отношении Улицкой на предмет оснований для признания её иноагентом либо включения в список экстремистов.

Проявил себя на днях и другой покинувший Россию писатель — Михаил Веллер. В разговоре с пранкерами он пожелал ВСУ удачи в контрнаступлении, а России — «размонтирования на части». При этом отметил, что его книги всё ещё продаются в России, и выразил надежду, что это не изменится, поскольку иначе у него появятся проблемы с деньгами.

В свою очередь, Григорий Чхартишвили** (он же БорисАкунин**), уже несколько лет живущий за рубежом, был внесён в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга в декабре. Это произошло после того, как он признался пранкерам, что одобряет тезис, согласно которому «хороший русский — мёртвый русский», и не осуждает удары украинских беспилотников по российским городам.

В дальнейшем Минюст внёс писателя в список иноагентов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил России. МВД объявило Чхартишвили** в розыск.

Убийства русских оправдал в декабре прошлого года и иноагент Дмитрий Быков*, также ставший жертвой розыгрыша, организованного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

С июля 2022 года Быков* состоит в реестре иноагентов, а в общении с российскими пранкерами заявлял, что не имеет претензий к Украине из-за убийств русских.

Найти книги иноагентов можно

Формально в том лишь факте, что их книги присутствуют на хранении в российских библиотеках, нет ничего противозаконного. Так, согласно правилам Российской библиотечной ассоциации (РБА), изъятие того или иного литературного произведения из фондов не является обязательным без специальной экспертизы уполномоченных органов на наличие экстремистских материалов.

Однако некоторые библиотеки всё же следят и за действиями Минюста, и за общественными настроениями.

Российская государственная библиотека (РГБ)

В знаменитой на весь мир «Ленинке» имеются в наличии книги не только Улицкой и Быкова*, но и Акунина**. Однако заметим: РГБ — это не простая библиотека, она, в сущности, представляет собой библиотечный архив. Читатель не имеет права выносить интересующие его материалы за пределы здания и, следовательно, распространять их. К слову, РГБ состоит в упомянутой выше отраслевой ассоциации, РБА.

Центральная городская молодёжная библиотека имени М. А. Светлова (Москва)

Произведения Акунина** из её фонда изъяты, что в самой библиотеке объяснили именно позицией Минюста, в соответствии с которой автор внесён в перечень террористов и экстремистов. Не найти в каталогах «Светловки» и произведений Быкова*. Вероятно, в связи с аналогичным отношением библиотеки к персонажам, которые «удостоились» «всего лишь» статуса иноагента.

В учреждении можно отыскать Улицкую, но логично предположить, что в случае её внесения в известные списки линия поведения этой библиотеки останется неизменной, и произведениям ещё одного ненавистника России будет дана соответствующая оценка.

Библиотека №19 им Ф. М. Достоевского (Москва)

Здесь имеются книги не только Улицкой, но и Акунина**. Причём по состоянию на 2 февраля все экземпляры — «на руках у читателей».

В библиотеке затруднились уточнить, планируется ли изъятие из имеющегося фонда произведений авторов, признанных иноагентами. Для выяснения этого вопроса порекомендовали обратиться в Объединение культурных и досуговых центров (ОКЦ) Центрального округа Москвы, по отношению к которому она является по сути подведомственным учреждением.

Невская централизованная библиотечная система (ЦБС) Санкт-Петербурга

Объединяет 13 публичных питерских библиотек с единым книжным фондом, каталог которого позволяет ознакомиться с писательскими трудами и Улицкой, и Веллера (чей статус в России может вскоре измениться), и Быкова*, и Акунина**.

То есть этот библиотечный конгломерат придерживается рекомендаций отраслевой ассоциации и не учитывает позицию Минюста, основанную на скандальных признаниях вышеупомянутых авторов.

Лишить денег, не сжигая книг

Таким образом, среди крупнейших российских библиотек нет единства в вопросе о сохранении в своих фондах произведений писателей, заявивших себя в качестве антироссийских деятелей и записных русофобов.

Но как же быть с тем резонансом, который вызвали в России человеконенавистнические по своей сути заявления этих деятелей культуры, продолжающих с удовольствием пользоваться читательским интересом к их произведениям?

Сжигать книги в России, конечно, никто не собирается. Проблема состоит не в том, что кто-то заинтересуется порой вполне «читабельными» произведениями, герои которых не виноваты, что их придумали такие вот писатели.

Проблема в том, что наличие этих книг в общем доступе способствует популяризации их авторов. И, следовательно, увеличивает их заработки от следующих изданий. А куда часть этих заработков идёт, уже понятно по их признаниям — на «нужды Украины», сиречь убийство наших мирных жителей и солдат. Потому что других глубинных нужд у современной Украины нет.

Радикальный способ отрезать эти «донаты» — максимально усложнить трату авторских гонораров, отчислений и прочих выплат, полагающихся писателям. В общественном поле звучат предложения придумать спецсчета для «складирования» гонораров иноагентов и экстремистов от издания их произведений. Использование денег с этих счетов предлагается сделать возможным только в определённых случаях — например, оплата штрафов или ущерба. И никаких переводов кому бы то ни было.

Одновременно звучат предложения сильно ограничить присутствие произведений иноагентов в библиотеках и магазинах. В том числе и через принятие нормативных документов, обязывающих эти учреждения исполнять решения Минюста, ответственного за присвоение статуса иноагента.

В любом случае сейчас складывается потрясающе невнятная ситуация. С одной стороны, есть книга, написанная и изданная во времена, когда автор считался рукопожатным, и за нее полагается гонорар. Есть договоры с издательствами, которые, будучи коммерческими компаниями, оперируют понятиями «обязательства» и «прибыль».

С другой, есть очевидная работа этих авторов во вред своей стране и, как следствие, во вред своим же читателям. Ведь это убийства своих читателей они одобряют, страну своих читателей они хотят «размонтировать». А законы, правила и вытекающие из них инструкции и рекомендации различных ведомств категорически не успевают меняться вслед за изменением настроений общества и, что важнее, фактической обстановки. Так уж устроен мир права.

Поэтому единственно эффективным способом помешать писателям-русофобам зарабатывать и финансировать Украину сейчас может быть только добровольный отказ от покупки их произведений. И здесь реакция обычных граждан, как всегда, сильно опережает реакцию государственной машины.

* — признан в России иностранным агентом

** — внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, признан в России иностранным агентом