В Госдуме готовится к рассмотрению запрет для авиакомпаний рассаживать в самолётах родителей и детей. Работу над необходимыми уточнениями в законодательстве ведёт группа депутатов от «Единой России», в том числе — заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутатам предстоит определить, до какого возраста несовершеннолетних должен быть актуальным такой запрет, сообщила она. Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов: до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет.

Идея такого законопроекта перспективная, согласилась член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. Несправедливость в рассадке пассажиров вызывает множество обращений в различные инстанции. У многих авиакомпаний действует принцип случайной рассадки, а разделение семей на борту часто вызывает конфликтные ситуации. Тем более, что зачастую дети летят впервые и переживают. Необходимо учесть все нюансы, чтобы сразу обеспечить качественную реализацию закона, подчеркнула сенатор.

Размещать ребёнка вместе с родителем на борту самолёта призвал и член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

Напомним: в декабре 2023 года Генпрокуратура России уже занималась проверками соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми.

Было установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания пассажиров с детьми, противоречат законодательству.

В ведомстве тогда сообщили, что добились внесения в правила перевозок пункта, гарантирующего, что пассажир может выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Некоторые перевозчики предусмотрели возможность пересаживания детей до 12 лет от одного взрослого сопровождающего к другому, в том числе — если пассажиры летят в разных классах. В некоторых компаниях стала доступной рассадка детей младше двух лет с другими членами семьи помимо родителей.

Однако устранение несоответствий законам, на которые обратила внимание Генпрокуратура, мера явно недостаточная, уверены депутаты Госдумы. Нужны изменения в законодательстве.

Незадолго до прокурорской проверки, в октябре, произошёл инцидент с участием комика Ильи Соболева, его супруги и грудного сына. Семья приобрела в «Аэрофлоте» билеты эконом-класса на Мальдивы, а в аэропорту артист оформил повышение обслуживания билета жены до бизнес-класса.

По свидетельству Соболева, сотрудники авиакомпании по ошибке «привязали» малыша к нему в эконом-класс, а не к супруге. Бортпроводники предложили убрать ребёнка от матери. Как вариант — жене пересесть в эконом, в противном случае Соболевы должны были покинуть самолёт. В итоге им удалось договориться с бортпроводниками.

В свою очередь, в «Аэрофлоте» заявили, что сотрудники авиакомпании действовали в этой ситуации строго по регламенту.

Заметим: проблема находится в поле зрения народных избранников достаточно давно. Так, еще в мае 2019 года депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минтранса Евгению Дитриху запретить авиакомпаниям сажать в самолёте членов семьи отдельно.

А в феврале 2022 года в Совете Федерации рассматривали возможность поменять правила воздушных перевозок так, чтобы одного из родителей с ребёнком до 12 лет обязательно размещали на борту на соседних креслах.

Главный аргумент — безопасность перелёта

Депутат Татьяна Буцкая подтвердила в беседе сИА Регнум, что идея о необходимости изменений в законодательстве возникла из-за участившихся инцидентов, связанных с раздельной рассадкой детей и родителей в салонах пассажирских самолётов. А отправной точкой стал случай с семьёй комика Соболева.

По словам депутата, она отправляла запрос в Генпрокуратуру, после чего ведомство озвучило свои разъяснения, которые привели к изменениям в правилах «Аэрофлота». Именно тогда стало ясно, что необходимо прописать это на уровне федерального законодательства.

«Стало понятно, что невозможно разъяснять каждый шаг, — поясняет Буцкая. — И фраза, которая есть сейчас в правилах авиакомпаний, что они делают всё, чтобы родители и дети сидели вместе, на самом деле не защищает».

Депутат обращает внимание: такая формулировка довольно расплывчата и не гарантирует, что перевозчик на самом деле предпринял все возможные усилия, чтобы ребёнок находился рядом с родителем.

По замечанию Буцкой, ребёнок в соответствии с этими правилами может оказаться, например, через ряд от родителя. «Или через проход, что тоже считается «рядом», или «рядом сзади», «спереди», — перечисляет депутат. — Но это совсем не рядом».

Зампред комитета Госдумы указывает, что основной аргумент в этом вопросе — безопасность. При возникновении экстренной ситуации, когда необходимо быстро надеть кислородную маску, родитель может оказаться лишён физической возможности помочь в этом своему ребёнку.

Комфорт тоже важен

Ситуаций, в которых у ребёнка могут возникнуть сложности в ходе авиаперелёта, вообще очень много, замечает Буцкая. И без родителя в непосредственной близости возможны проблемы. То есть речь о комфорте и ребёнка, и родителей, и пассажиров, находящихся рядом.

Есть, впрочем, целый ряд сопутствующих вопросов, которые предстоит учесть в ходе работы над новым законом. Например, обязать авиаперевозчиков (включая лоукостеров) предоставлять места родителям и детям рядом без доплат. А также исключить ситуации, в которых семья с детьми вообще окажется лишена возможности улететь лишь потому, что ей не смогут предоставить на борту места в соответствии с новыми требованиями закона. Есть и многие другие нюансы.

Детский психолог Ольга Годлевская считает, что разделять членов одной семьи в полёте вообще нежелательно: «Да, бывают экстренные ситуации, форс-мажорные ситуации. Стрессоустойчивость и адаптивность в наше время — полезные друзья, но членам одной семьи всё же комфортнее лететь рядом».

Особое внимание, естественно, следует акцентировать именно на психологическом комфорте ребёнка, отмечает Годлевская. И не следует, по её мнению, ограничивать предельный возраст ребёнка, которому необходимо сидеть рядом с родителем, 12 или 14 годами. «Чем выше будет этот возрастной порог, тем лучше. А если ребёнку 15? А если он испытывает панические атаки или у него есть или фобические реакции? — задаётся вопросами психолог. — Конечно, лучше родителей, которые рядом, никто не поддержит ребёнка и не поможет ему».

При этом не все рекомендации, касающиеся здоровья ребёнка, могут быть подкреплены врачебными справками, замечает Годлевская.

ИА Регнум попыталось связаться с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Победа», чтобы выяснить их официальную позицию относительно инициативы парламентариев, нацеленной на улучшение комфорта перелётов семей с детьми. Однако получить оперативные комментарии не удалось.

Но не стоит сомневаться, что без специального закона, обязывающего перевозчика предоставлять семьям с ребёнком возможность совершать перелёт на соседних местах, авиакомпании будут руководствоваться исключительно своим внутренним регламентом.

А он далеко не всегда позволяет исключить неприятности. Вышеупомянутый артист Илья Соболев смог разрешить затруднительную ситуацию, в которой он с женой и грудным малышом оказался осенью прошлого года. Но ни одна семья не гарантирована от более серьёзных проблем в подобных ситуациях.

Например, рассадка на авиарейсах «Победы» давно стала притчей во языцех. Долгий перелёт, который может обернуться для семьи с маленькими детьми «разбрасыванием» по всему салону (если места не оплачены заранее), проходит в атмосфере крайней нервозности, сопровождается капризным поведением малышей и оборачивается неудобствами и для семьи, и для других пассажиров, и для персонала.

История не нова. Еще в 2016 году «Победа» потребовала через суд признать недействительным предписание Ространснадзора, обязавшего её прекратить нарушение закона в части размещения на борту детей отдельно от родителей.

Вместе с тем, есть совсем свежие свидетельства того, что крупные перевозчики все-таки умеют поворачиваться лицом к людям и быстро проводить работу над ошибками.

Совсем недавно большой резонанс вызвала судьба кота Твикса, которого сотрудница «Российских железных дорог» выкинула из вагона на тридцатиградусный мороз. Домашнее животное не перенесло свалившихся на него испытаний. Итогом стало решение компании поменять правила перевозки животных в поездах.

Может, российским авиаперевозчикам не стоит ждать, пока будут приняты обязывающие законы или на борту пассажирского лайнера произойдёт что-нибудь непоправимое из-за принципиального следования недостаточно совершенным инструкциям и желания заработать деньги на продаже мест там, где их зарабатывать не следует?