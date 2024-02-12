Вооружённые силы России начали массово использовать в боевых действиях в зоне СВО терминалы спутниковой связи американской компании Starlink, принадлежащей знаменитому бизнесмену Илону Маску. Вслед за единичными свидетельствами в соцсетях об этом начали активно писать украинские СМИ, за которыми тревога передалась и западным. «Это позволяет предположить, что компания, прославившаяся своей помощью защитникам, теперь также помогает захватчикам», — гневно пишет издание Defence One.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, еще 8 февраля представители SpaceX заявили, что Starlink не работает в России (как в прямом, так и в переносном смысле), компания никогда не продавала и не рекламировала его, а также не поставляла оборудование в Россию. «Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих покупателей».

Заодно были отвергнуты и утверждения украинских экспертов о том, что закупки в интересах российских военных ведутся через Дубай, где Starlink также не работает и куда доставка не осуществляется, в том числе на это не имеют разрешения сторонние посредники, реселлеры или дистрибьюторы любого рода. Кроме того, у Маска пригрозили деактивацией терминалов, если они используются несанкционированно.

Тем не менее украинцы «предателю Маску» не верят, считая, что он более лоялен РФ, чем Украине, которой намеренно вредят.

Информацию об использовании российскими военными американского оборудования подтвердило Главное управление разведки министерства обороны Украины. А как заявил военный аналитик Олег Жданов, «уже сейчас у наших ребят на терминалах падает скорость, но это не единственная проблема. Наличие интернета на поле боя, особенно на «нуле», дает возможность улучшить систему военного управления, информированность войск, передачу разведданных и прочее. Для врага это очень большой плюс». Спасает ситуацию только то, поясняет Жданов, что часть терминалов была передана напрямую Пентагоном и даже сам разработчик не имеет к ним доступа.

В целом же жалобы на то, что жизнь ВСУ «усложнится», многочисленны. С первых дней военного конфликта связь была для них важным преимуществом перед ВС РФ. К началу 2024-го количество терминалов в распоряжении ВСУ превысило 20 тыс. штук. Это позволяет им обеспечивать оперативное управление боевыми действиями и получать нужные сведения в реальном времени. Ставшая уже практически легендарной, система Starlink была задумана, чтобы обеспечить доступ к быстрому и надёжному интернету с помощью огромной группировки искусственных спутников по всему миру, включая «мёртвые зоны». По состоянию на январь 2024 года принадлежащая Маску компания SpaceX, по её собственным данным, запустила на околоземную орбиту уже свыше 5 тыс. таких спутников. Лазерная система связи между ними ежедневно передаёт более 42 млн гигабайт информации.

На крайнюю степень зависимости украинских военных от «Старлинков» указывали в российском экспертном сообществе и в Вооружённых силах Польши. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ используют систему по всей линии боевого соприкосновения. Теперь же это преимущество теряется. Смысл мини-расследования Defence One (основанном, по сути, на заявлениях двух анонимных украинских источников и на видеоподтверждении наличия антенны на передовой) сводится к тому, что у ВС России вдоль линии соприкосновения — десятки терминалов. Когда их будут сотни, ВСУ (по их собственной оценке) станет «трудно жить».

«Это интернет-связь, которую очень тяжело подавить. В ВСУ почти все идёт через «Старлинк». Оператору дрона со «Старлинком» не нужно говорить в рацию, что он видит, в штабе просто видят на огромном экране то же, что он на своем планшете. А когда есть такая связь — кратно увеличивается скорость принятия решения на открытие огня артой и другие решения: отступать, наступать, включать резервы», — объясняет собеседник ИА Регнум, обучающийся на курсах операторов БПЛА в Киеве. По его словам, пользование «илонмасковской» системой и её особенности — это базовые знания, которые даются всем слушателям.

Еще одна проблема для ВСУ — это то, что «Старлинк» стал краеугольным камнем целого ряда вооружений. Например, морских дронов и тех же БПЛА «Баба-яга», которые не чувствительны к РЭБ, поскольку опорные частоты генерирует терминал. Теперь в эту игру можно играть вдвоем, изобретение Маска позволяет организовать радиоканал до дрона на большом удалении, с передачей HD-видео и управлением без задержек, да ещё обеспечить стойкость к РЭБ и невидимость для РЭР. И доказать потом кому-то, что судно на рейде Одессы было подорвано не загулявшим украинским «Малюком» новой модели, вряд ли кому-то удастся.

При этом зарегистрировать терминал технически можно на европейского пользователя, а чисто формально SpaceX всегда может доказать, что её устройства находятся «в границах 1991 года».

ИА Регнум решило проверить, насколько реалистичны сообщения о возможности купить в России «Старлинк», пригодный для использования в зоне СВО. Выяснилось, что это и в самом деле не представляет собой большую проблему. Цена вопроса — 250 тысяч рублей за комплект.

В одном из магазинов нас заверили, что все терминалы оригинальные, идут в полной комплектации, в идеальном качестве, снабжаются американским или европейским контрактом. При этом уточнили, что комплект сможет полноценно работать исключительно в новых регионах России. «В зоне СВО точно работает», — заверили нас.

В другом магазине сразу предупредили, что эта продукция может быть востребована исключительно в зоне СВО, и сообщили, что готовы продать Starlink по 220 тысяч рублей за комплект. Но готовы сторговаться и за 200 тысяч, если речь пойдёт про оптовую партию. По крайней мере, десять стационарных терминалов обещали отдать именно по такой цене.

Однако честно предупредили: необходимость преодоления санкционных преград существенно усложняет логистику и заметно влияет на закупочную цену. Поэтому цена в любой момент может вырасти.

При продаже сотрудники магазина полностью настраивают оборудование, и пользователю, что называется, остаётся лишь воткнуть вилку и нажать на кнопку. Скорость анонимного интернета от Starlink, по словам менеджера, достигает в среднем 200 мегабит в секунду.

Оплата — исключительно наличными или переводом. Но что вызвало особый интерес: поставки «Старлинков» в зону спецоперации, как заверил нас сотрудник магазина, осуществляются уже больше полутора лет.

Наивно было бы полагать, что спецслужбы США и других западных стран всё это время были не в курсе происходящего. А учитывая безусловную нелюбовь нынешней администрации Белого дома к владельцу Starlink, остаётся лишь удивляться, что эти сведения не стали достоянием общественности раньше.

Но что если «слив» был осуществлён намеренно и приурочен к поездке в Россию Такера Карлсона, который, в свою очередь, в западном медийном пространстве ассоциируется с Маском? И оба они — с «мятежным» Трампом и всевозможными якобы пророссийскими силами?

Эксперты сходятся во мнении, что гарантированно подтвердить или опровергнуть эту версию сейчас не представляется возможным. Хотя выглядит она обоснованной. Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что прямая связь между визитом Карлсона в Россию и появлением новостей о «российских» Starlink в зоне СВО неочевидна. Но следует помнить, что западные санкции показали свою несостоятельность и в Россию в огромном количестве поступают «запрещённые» товары.

ЦРУ, наряду с другими спецслужбами США и остальных стран Запада, естественно, могут прикладывать усилия, чтобы положить конец этой практике. Но при этом эффективно препятствовать параллельному импорту в Россию Западу не удаётся, напоминает эксперт. И ситуация со «Старлинками» это ещё раз подчеркнула.

В свою очередь, власти США так и не смогли вынудить Илона Маска играть по правилам, которые устраивают нынешнюю администрацию. На это указывают и позиция миллиардера в сентябре 2023 года, когда он отказал киевскому режиму в возможности работы Starlink над Крымом, и его недавний демарш в защиту Карлсона, и многие другие обстоятельства.

Шум вокруг «Старлинков» у российских военных вполне мог быть намеренно организован западными спецслужбами, допускает полковник Службы внешней разведки в отставке Лев Корольков. Ведь увязывание намеренных информационных вбросов с конкретными поводами — обычная практика специальных служб, указывает он. Стопроцентных доказательств проведения такой операции широкая аудитория может никогда так и не получить. Однако ветеран разведки полагает, что допустить случайное совпадение довольно сложно.

Наши бойцы давно, активно и, надо думать, эффективно используют американские терминалы при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Но внезапно эта реальность стала жестоким откровением для массового украинского читателя. И за синхронным распространением новостей про «Старлинки» в России во время знакового интервью Путина может стоять продуманная комбинация «вашингтонского болота».