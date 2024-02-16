Вывести на новый уровень транспортное сообщение в России поручил президент Владимир Путин в ходе совещания, прошедшего поздним вечером 15 февраля на площадке завода «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом. Основным вектором развития этого направления, как указал глава государства, должна стать постройка первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Два крупнейших города страны станут фактически одной гигантской агломерацией, что придаст сильный импульс всей российской экономике.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе общения с ключевыми министрами и главами регионов президент особо подчеркнул сложность проектов такого уровня и указал, что готовность к их реализации отражает рост потенциала России во многих сферах — в технологической, научной, кадровой, индустриальной.

«Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать. Повторю, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало, — отметил Путин. — В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает».

Проект планируется щедро финансировать: лишь первый участок от Санкт-Петербурга до Зеленограда оценивается в 1,7 трлн рублей. «Это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни трудовых коллективов научных институтов, подрядных организаций по всей стране», — подчеркнул президент России.

Он также добавил, что рассчитывает на участие бизнеса в развитии российских высокоскоростных железнодорожных магистралей.

В свою очередь, министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания с главой государства рассказал, что ВСМ на маршруте Москва — Петербург позволит сократить время в пути между двумя городами почти вдвое — с четырёх часов до двух часов 15 минут. «Между Москвой и Тверью время пути составит всего 39 минут, — уточнил он. — Маршрут от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода займет время пути у граждан всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой 10–15 минут».

В свою очередь, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что скоростной поезд Москва — Санкт-Петербург будет следовать с Рижского и Ленинградского вокзалов, а билет будет стоить 7700 рублей.

Отечественные новинки

Совещанию предшествовало ознакомление президента России с достижениями «Уральских локомотивов» — уникальной производственной площадки. Предприятие недаром работает в круглосуточном режиме, в три смены. Путину представили свежие достижения завода — новый российский скоростной пассажирский поезд «Финист» и мощный грузовой магистральный локомотив «Малахит».

Основная отличительная особенность первой новинки в том, что она почти полностью собрана из отечественных комплектующих. «Финист» призван заменить «Ласточки», в производстве которых применялись компоненты из недружественных стран. Кресел в вагонах стало больше, а их компоновка — комфортнее. Кроме того, появились подъёмники для инвалидов. При этом состав сможет разгоняться быстрее, чем сейчас. У поезда будет несколько модификаций: для пригородного и для дальнего сообщения.

Более того, в 2026 году должна увидеть свет его беспилотная версия, а уже нынешним летом в Москве, на МЦК, будет запущен частично беспилотный поезд. Об этом сообщал в январе глава холдинга РЖД Олег Белозеров.

Президент посетил выполненную в футуристичном дизайне кабину машинистов в «Финисте» и оценил её повышенный комфорт.

Ещё один плод ударной деятельности уральского завода — сверхмощный, надёжный и экономичный локомотив нового поколения, который полностью собран из российских комплектующих. Он способен тащить поезда массой до 7,1 тыс. тонн и длиной до 1 км. «Малахит» — это и увеличение скорости доставки грузов и повышение пропускной способности магистралей, отметил первый заместитель гендиректора «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

Развитие экономики

Ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко уточняет, что прототипы поездов, способных развивать скорости, доступные новому «Финисту», разрабатывались достаточно давно. И главное преимущество новинки — это всё же отсутствие комплектующих из недружественных стран.

С этой оценкой соглашается и председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Другой вопрос — создание самих специальных высокоскоростных магистралей, отмечает Трофименко. Например, «Сапсан» сейчас передвигается по железнодорожным путям общего пользования, на которых чисто технически невозможно развить сверхскорости. Однако создание ВСМ, по оценке эксперта, позволит делать это даже имеющимся в наличии «Сапсанам».

К слову, опыт использования тех же «Сапсанов» указывает на долгосрочный благоприятный макроэкономический эффект от применения скоростных поездов вообще, утверждает Трофименко. «Везде их появление способствовало развитию региональной экономики, — рассказывает он. — С точки зрения развития территорий использование высокоскоростных поездов, безусловно, правильно».

При этом о создании ВСМ в России задумывались давно, напоминает Янков. До 2012 года главным направлением для будущей магистрали считался маршрут Москва-Петербург. Затем был озвучен новый приоритет — Москва-Казань, был подготовлен проект. Однако в дальнейшем ситуация вновь поменялась, и в 2018 году в фокусе снова оказался маршрут Москва-Петербург. Эксперт не исключает, что проблема состояла в отсутствии перспектив окупаемости тех или иных вариантов.

Однако высокоскоростные магистрали нигде никогда не окупаются напрямую, утверждает он. Окупаться могут лишь операционные расходы по ВСМ, то есть текущие затраты на организацию и осуществление перевозок.

«Но государства всё равно строят эти магистрали, потому что возникают всевозможные позитивные эффекты, — разъясняет эксперт. — Растёт подвижность населения, активнее перетекают трудовые ресурсы, растут рынок труда, малый бизнес и так далее».

Причина, по которой в России до сих пор нет ВСМ, по мнению Янкова, объективная — относительно невысокая плотность населения за пределами городов-миллионников.

При этом стоимость пассажирских поездок по высокоскоростным путям, по мнению экспертов, будет варьироваться.

Озвученная московским градоначальником цена в 7,7 тыс. рублей — условная и выглядит как сигнал, что власти не хотят негативных последствий для рынка авиационных перевозок на этом направлении, рассуждает Янков. При этом, как он указывает, не следует ожидать, что цены будут устанавливаться исходя из стремления окупить инвестиции в ВСМ. Такие проекты оцениваются именно с учётом общеих позитивных эффектов. И поэтому цены на проезд будут варьироваться в зависимости от стоимости альтернативных способов пассажирских перевозок.