В январе в России заметно подешевели два китайских кроссовера — Chery Tiggo 8 и Dongfeng 580. На это обстоятельство обратило внимание аналитическое агентство «Автостат». Всего за первый месяц 2024 года изменились цены на автомобили пяти брендов, официально представленных в России. К таким выводам специалисты агентства пришли на основании мониторинга сайта «Цена авто».

Иван Шилов ИА Регнум

Кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел в прошлом месяце на 240 тыс. рублей (8,1%). Цена на Dongfeng 580 снизилась в январе дважды, в итоге он подешевел на 251 тыс. рублей (9,1%).

Интересно, что ещё один китайский поставщик — Geely — наоборот, повысил цены на весь модельный ряд, включая кроссовер Belgee X50, выпускаемый в Белоруссии по лицензии. Однако автомашины этого бренда подорожали лишь на 10-20 тыс. рублей, то есть всего на 0,3–0,7%. Китайский кроссовер Livan X3 Pro тоже подорожал несущественно — на 10 тыс. рублей (0,5%).

В январе выросли цены и на некоторые отечественные автомобили. Так, УАЗ выпуска 2024 года оказался дороже прошлогодних машин на 35–105 тыс. рублей, что соответствует росту на 2,4-6,3%.

Несложно заметить, что снижение цен, хотя и всего на две позиции, оказалось несравнимо более существенным, чем повышение на целый ряд других моделей.

При этом стоимость автомобилей в России за 2022 год увеличилась в среднем на 20%, а осенью прошлого года большинство граждан страны из-за запредельных цен не могли позволить себе приобретение машины даже с пробегом.

И хотя в 2023-м на российский авторынок официально вышли 19 новых марок из Китая, буквально в декабре в экспертном сообществе ещё сомневались в скором удешевлении нераспроданных китайских автомобилей.

Возникает закономерный вопрос: можно ли сейчас предположить, что ситуация на российском рынке легковых автомобилей всё же изменилась и запредельные цены действительно начали снижаться?

Со спросом плохо

В 2023 году автодилеры непрерывно повышали цены, отмечает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. Причём делали это хаотично: одни — с упреждением, другие, наоборот, оттягивали момент, ориентируясь на увеличение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит стоимость коммерческих кредитов.

«Раскручивали «маховик поставок» весь 2023-й в расчёте на то, что всё это будет «переть» и дальше, — иронизирует эксперт. — А оно перестало «переть». И сейчас наступил момент, когда общее предложение гораздо больше, чем реальный покупательский спрос, подкреплённый реальными денежными средствами. При этом на российском рынке скопилось больше 200 тысяч автомашин, и их все надо продавать».

При этом количество нераспроданных автомобилей продолжает расти, уточняет эксперт. Более того, производство отечественных автомобилей в 2023 году, по данным Росстата, выросло на 19%, до 537 тысяч.

Со спросом на автомашины в России сейчас действительно плохо, соглашается вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он обращает внимание, что спрос на автомобильном рынке всегда во многом обусловлен наличием доступных кредитов. «А в последние месяцы года было очевидно, что спрос резко упал, — говорит эксперт. — Опять же, произошло затоваривание, определённые модели «застряли». Мы же видим — подешевели более дорогие машины».

Теперь можно прогнозировать развитие ситуации на рынке, полагает Хайцеэр. Ожидать ажиотажа в 2024 году смысла нет, считает он. А привлекательность цен и, следовательно, реальный спрос будет зависеть от наличия доступных кредитов. Удешевление кредитования способно в какой-то мере подстегнуть спрос. «Но уже не в тех масштабах, — считает эксперт. — Десятками процентов продажи автомобилей расти не будут».

Кадаков замечает, что примерно 90% продаваемых сейчас в России автомашин — это китайские бренды.

Хайцеэр соглашается, что на российском рынке установилось явное доминирование «китайцев». «У них много брендов, — говорит эксперт. — При этом они кажутся людям уже слишком дорогими, переоценёнными. Ведь есть ещё возможность частного ввоза автомобилей. Мы знаем цены в Китае, эта информация стала открытой, а разница порой достигает и пятьсот, и семьсот тысяч, а на дорогие модели — даже больше».

И несмотря на все сопутствующие сложности с «китайцами» при их обслуживании, такая существенная разница стимулирует россиян к частному ввозу, отмечает собеседник ИА Регнум.

Что будет с ценами дальше

Хайцеэр обращает внимание, что на автомобильном рынке уже более двух лет, начиная с момента фактического окончания пандемии, наблюдалось ценовое «ралли». Диктовать условия на рынке стал продавец, отмечался дефицит автомобилей, и люди в ажиотаже готовы были покупать по любым ценам. Но сегодня тем, кто хотел бы приобрести автомашину, просто не хватает денег, констатирует эксперт. И рынок продавца превратился в рынок покупателя.

В результате цены на модели, которые подешевели в январе, достигли «потолка», делает вывод Хайцеэр. Поэтому и предоставляются дополнительные скидки. «Покупатели в этой гонке за приобретение автомобиля уже не участвуют, — говорит он. — То, что недоступно, то недоступно категорически. «Вторичка» тоже отстала. Результат — понижение реальной цены, за которую, возможно, начнут покупать. Выглядит это как некая «компенсация» за дорогой кредит». То есть продавцы в некотором смысле оптимизируют цены, чтобы стимулировать спрос.

Вверх цены «тянуть» в самом деле некуда, они упёрлись в потолок, соглашается Максим Кадаков. Эксперт считает, что покупательская способность населения реально не выросла при том, что заёмные деньги стали дороже. И производители, и дилеры будут предоставлять всевозможные скидки, трейд-ины, давать подарки, предлагать бесплатное ТО, шины и так далее, чтобы уменьшить запасы нераспроданных авто, говорит главред «За рулем».

Впрочем, говорить о начале тотального удешевления рано, полагает Кадаков. Он не ожидает существенного снижения цен в дилерских прайсах в ближайшие полгода. Однако появились признаки конкурентной борьбы между производителями, и многие поставщики уже сейчас действительно предоставляют скидки. И это выглядит как своего рода «луч света в тёмном царстве», отмечают эксперты.

Интересно, что сейчас в России в качестве «самых ожидаемых премьер» на российском рынке, которые уже поступили в продажу, называются Geely Atlas New 2024 (свыше 3 млн рублей) и Changan UNI-K iDD (свыше 5 млн рублей).

Однако наибольшей популярностью, судя по информации агентства «Автостат», пользуются автомашины стоимостью до 2 миллионов рублей. Во главе рейтинга — LADA Granta (от 700 тыс. рублей), замыкает ведущую «пятёрку» южнокорейская Hyundai Creta (от 1 млн 859 тыс. рублей). «Китайцы» в «топ-5» не входят.