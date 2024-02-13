Для добычи драгоценных металлов в России необязательно ехать за Полярный круг, они находятся буквально под ногами и ради них люди готовы идти на многое. 12 февраля российские силовики сообщили о поимке в Подмосковье преступной группы, которая пыталась обогатиться за счёт скупки и перепродажи за рубеж металлов платиновой группы — платины, палладия и родия. А добывались они из автомобильных катализаторов, под таким названием в народе известен «каталитический нейтрализатор».

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщили в пресс-службах ФСБ и МВД, в ходе совместной операции сотрудники двух ведомств пресекли контрабанду драгмета общей стоимостью более 70 млн рублей, изъяв свыше 5,5 тонны вторичного сырья. В МВД уточнили, что задержанные по этому делу россияне и иностранные граждане «незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы, затем их перерабатывали для контрабандного перемещения через таможенную границу».

Специальный фильтр в выхлопной системе автомобиля, снижающий концентрацию в отработавших газах вредных соединений, известен как «золотое дно» уже давно. Для его полноценной работы необходимо наличие внутри тончайшего слоя платины (3-7 граммов), палладия (1-3 грамма) и родия (0,1-0,5 грамма). И хотя цены на них на мировом рынке в течение года могут сильно меняться, по состоянию на сегодняшний день на одном катализаторе теоретически можно заработать от 12 до 35 тысяч рублей. По официальному курсу Банка России один грамм платины стоит 2 573 рубля, а вот родий — гораздо дороже, почти 18 тыс. за грамм.

Именно поэтому обязательный элемент в конструкции современного авто стал желанным трофеем как для многочисленных профильных мастерских и практикующих нелегальный сервис частных мастеров, так и для обычных уголовников.

Но последние, срезая под покровом ночи особо ценные нейтрализаторы с премиальных суперкаров, идут на заведомый конфликт с законом, рискуя быть пойманными и понести ответственность за кражу. А станции техобслуживания и частники, открыто предлагающие услугу по удалению нейтрализатора (с заменой на так называемый пламегаситель, то есть специальную «обманку»), действуют вполне легально. Запрос «удаление катализатора» лишь на одном из популярных интернет-сервисов коммерческих объявлений выдает более чем 3 тысячи предложений услуги. И это — только по Москве.

Более того — такие услуги пользуются спросом. Ведь бытует мнение, что сам нейтрализатор не имеет практического смысла и даже сдерживает мощь лошадиных сил, спрятанных под капотом. Кроме того, нейтрализатор в любом случае требует замены по истечении срока эксплуатации.

Естественно, для любого автовладельца возникает вопрос, не отдает ли он запросто ценный предмет, который стоит хороших денег, и не аукнется ли замена катализатора на «обманку» проблемами с машиной или штрафом.

Возможно даже, не нырнуть ли в этот интересный бизнес с добычей полезных ископаемых самостоятельно?

Во-первых, как пояснили ИА Регнум в нескольких московских сервисах, где предлагают соответствующую услугу, ценность катализатора сильно зависит от его состояния. Со временем драгоценные металлы попросту выгорают, и чем старше фильтр — тем меньше его стоимость. Так что при замене устройства вы, скорее всего, услышите, что «скрести там уже нечего», и просто заплатите за работу по выхлопной системе. Может быть, удастся получить небольшую скидку.

Во-вторых, по словам главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, любой узел автомобиля имеет ограниченный срок службы, и каталитический нейтрализатор — не исключение. Поэтому менять его однажды всё равно придётся. А подходящий момент для замены на разных моделях автомашин отличается и зависит, в том числе, от условий эксплуатации — даже через полмиллиона километров пробега всё может быть в порядке. Особенно если использовать топливо хорошего качества. Так что прибегнуть к соответствующей услуге автосервиса придётся, она стандартная и потому не подлежит отдельному регулированию. Если есть желание наковырять себе пару граммов платины — оставить старую деталь никто не помешает.

К слову, как говорит ИА Регнум глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, лучше всего делать замену на оригинальную запчасть, но из-за санкций стоимость нового оригинального нейтрализатора даже для бюджетной иномарки может достигать 50 тыс. рублей или даже превышать эту сумму. К этому готовы далеко не все. Кроме того, деталь недешевая сама по себе. В нейтрализаторах автомобилей, работающих на бензине, обычно больше родия и палладия, тогда как в дизельных — больше платины.

При этом необходимо всё же понимать, что установка «обманки», «пламегасителя», «дожигателя» вместо оригинального нейтрализатора хотя и не является уголовно наказуемой, всё же незаконна. На это чётко указывают требования в отношении выбросов Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Просто сейчас в России фактически смягчён режим действия технического регламента, поясняет эксперт. И практика использования заменителей вместо оригинальных нейтрализаторов в реальности никак не контролируется. Штрафные санкции тоже отсутствуют. Но всё это с приставкой «пока».

В будущем нельзя исключать, например, введения экологического налога для лиц, заменивших каталитический нейтрализатор на автомашине на более простое приспособление.

Что же касается корректной работы двигателя и автомобильной электроники, то замена оригинального «катализатора» на что-то другое требует дополнительного апгрейда в программе управления. Если провести всю операцию профессионально, то и при замене на более простой аналог автомобиль будет нормально работать дальше. «Если же появляются проблемы с заменителем, то обычно это происходит на особо сложных моторах, причём практически сразу, — уточняет Канаев. — В остальных случаях всё работает нормально. И все довольны».

Наконец, уточним дальнейшую судьбу удалённого нейтрализатора, останься он у хозяина или на СТО после удаления. Извлечь из него платину, палладий и родий никто помешать не может. А вот уже попытка незаконного сбыта драгметаллов сама по себе уголовно наказуема. Что, конечно, не сможет остановить добытчиков, пока получаемая выгода будет оправдывать риск, а сама эта деятельность — находится в «серой зоне», никак не попадая под регуляторные акты, связанные с оборотом драгоценных металлов.