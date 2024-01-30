Российскому спорту фактически объявлена война — такой вывод озвучил 30 января Олимпийский комитет России (ОКР).

Иван Шилов ИА Регнум Камила Валиева

Поводом стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) — последней инстанции в международных спорах, касающихся употребления допинга. Эта структура со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне обвинила известную отечественную фигуристку, заслуженного мастера спорта России Камилу Валиеву в употреблении запрещённого препарата (триметазидина).

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Все результаты и титулы молодой фигуристки начиная с декабря 2021-го аннулированы. России предложено смириться с тем, что Валиева — больше не победительница Олимпиады 2022 года в командном турнире, не чемпионка Европы того же года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года.

Видимо, предлагается сдать и награду, которую Камила завоевала в ноябре 2023-го, на шестом этапе Гран-при в Москве.

Российское золото отдали американцам

Международные функционеры проигнорировали доводы ОКР, который напомнил: допинг-пробу Камилы, которая и стала поводом для дела CAS, изучали с нарушениями.

Проба Валиевой полтора месяца находилась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.

Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

Но бюрократический маховик закрутился. После решения лозаннских судей, 30 января, Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что лишает Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. А результаты Камилы на Пекинских играх ISU «вычел» из общего зачета.

Международный союз задним числом пересчитал турнир, переместил сборную России с первого на третье место (ниже Японии). Наше олимпийское золото руководство ISU решило отдать сборной США.

«Такого не было никогда! — сказала ИА Регнум спортивный юрист Анна Анцелиович. — В 2004-м американская бегунья была протестирована положительно, у неё аннулировали результат и отобрали медаль. Но у сборной США медали не отобрали».

Формально распределение медалей в командном турнире должны утвердить 7 февраля, на заседании ISU. Но дело уже сделано.

Надо ли говорить, какой восторг вызвало решение CAS во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). К качеству и объективности чьих проверок, начиная как минимум с 2014–2015 годов, есть серьезные вопросы.

Как наказать «подонков и сволочей»

Крайне эмоционально по скандальной теме высказалась мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Алексей Филиппов / РИА Новости Заслуженный тренер Татьяна Тарасова

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку, — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу». — Подонки и сволочи! Камила сильная, настоящая, хорошая девочка, умная, красивая и талантливая. Ей найдётся работа у нас в стране. Просто смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому. Будь они прокляты!».

Сама Камила, реагируя на новость о решении CAS, вечером 29 января выложила на персональной странице в соцсети видеоролик со своим выступлением — эмоциональный фрагмент нового показательного номера из выступления, посвящённого 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Эмоции Тарасовой и трогательное выступление Валиевой не могут оставить равнодушными. Но, как отмечают собеседники ИА Регнум, в частности спортивный комментатор Игорь Губерниев, главное — выстроить эффективную линию защиты. А для этого понадобится юридическая казуистика.

Москва выразит «категорическое несогласие» (о котором сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков), забросав бюрократов жалобами на решение CAS. Юристы ОКР будут готовить документы для подачи апелляции. С упором на то, что решение ISU, принятое против одного спортсмена Камилы Валиевой, не может распространяться на всю команду и быть основанием для пересмотра командного турнира, пояснили в пресс-службе Олимпийского комитета.

Пример Сунь Яна

Что же до решения CAS по Валиевой, то здесь ситуация сложнее.

«Если Камила, в обход решения Спортивного арбитража, примет участие в соревнованиях по линии тех, кто подписал Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА (а это и общероссийский союз конькобежцев, и Международная федерация ISU), то 4-летний срок дисквалификации не будет засчитан и, соответственно, после окончания этого срока ей добавят ещё четыре года», — поясняет Анцелиович.

Ulrik Pedersen/ Zuma/TASS Камила Валиева

Но есть возможность выхода.

Решение Лозаннского суда CAS окончательное. Однако у сторон дела в течение месяца остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Благо далеко ходить не надо — эта высшая инстанция Конфедерации заседает в той же Лозанне.

Именно жалоба в «Федсуд» позволит ещё раз проверить, были ли «по ходу дела» отступления от процедуры, повлиявшие на решение CAS. На это указала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Например, правильно ли к Камиле применили новые правила Антидопингового кодекса ВАДА, принятые в том же 2021 году? По ним детей и подростков — спортсменов проверяют по другой процедуре, чем взрослых. ВАДА на практике не применяет это положение, но де-юре оно есть, и на этом можно сыграть, отмечает собеседница.

Pavlo Gonchar Source: Keystone Press Agenc/ Global Look Press

Такие жалобы могут привести швейцарских судей к выводу о необъективности CAS.

«Если признают, что были какие-то обстоятельства, которые могли оказать хотя бы косвенное влияние, то такое решение отменяется и отправляется на новое рассмотрение», — говорит юрист.

По её словам, так было с китайским пловцом Сунь Яном. Его дисквалификацию на восемь лет Федеральный суд Швейцарии отменил из-за расистских комментариев одного из судей CAS.

Банька по-чёрному

Но здесь надо учесть, что именно в отношении россиян международные структуры и европейская фемида проявляли ангажированность.

России в любом случае необходима мощная антидопинговая политика, которая снизит возможности международных спортивных инстанций манипулировать темой запрещённых препаратов, считает спортивный комментатор Губерниев.

Но, как отмечал 29 января глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, США используют ВАДА и его президента поляка Витольда Баньку как инструмент давления на Россию.

«Глава ВАДА рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний, а иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают крахом карьеры в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже», — констатировал Нарышкин.

Это говорит о серьёзности оценок намерения России выстроить параллельную — вне контроля глобалистских структур — систему спортивных соревнований.

Как недавно сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России «Всемирных игр дружбы» в 2024 году.

Состязания пройдут в двух городах — Москве и Екатеринбурге. Глава государства поручил создать организационный комитет по подготовке к проведению состязаний, которому необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий. Финансировать соревнования будут из федерального бюджета.