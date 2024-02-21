Экономика России показала фантастическую устойчивость по итогам двух лет беспрецедентной торговой войны Запада против нашей страны. Она также доказала, что вполне способна развиваться без тесных связей с ведущими западными экономиками. Эти факты уже стали общепризнанными не только среди российских специалистов, но и среди политиков недружественных стран.

Иван Шилов ИА Регнум

На этом фоне почти незамеченной прошла новость о том, что Евросоюз продлил санкции против России ещё на год, до 24 февраля 2025 года. А 21 февраля был принят очередной, 13-й по счёту пакет санкций. Подробности пока выясняются, но, по сообщениям источников западных СМИ, новые отраслевые меры в него не включены.

Напомним: рестрикции, призванные обрушить экономику России, не только не привели к вожделенному для западных лидеров результату, но и обернулись ростом российского ВВП по итогам 2023 года на 3,6%. А это выше прогнозов и даже выше среднемировых показателей, отметил недавно глава государства Владимир Путин.

Одним из важнейших факторов, определивших такой успех, стало, вне всяких сомнений, перенаправление экспортных потоков.

В результате, например, в структуре поставок энергоносителей — одного из базовых источников пополнения бюджета страны — резко выросла доля дружественных стран.

Подтверждение представил российский вице-премьер Александр Новак. 20 февраля он озвучил данные, согласно которым доля дружественных стран в объёме экспортируемой нашей страной нефти выросла с 40% в 2021 году до 86% в 2023-м. Для нефтепродуктов этот показатель увеличился с 30% по итогам 2021 года до 84% в 2023-м.

Но Евросоюзу, вступившему в 2022 году в новый виток санкционного противостояния с Россией, видимо, мало было лишиться нашей нефти. Европа взяла курс на полный отказ от всех российских энергоносителей. В том числе — от трубопроводного природного газа, ещё несколько лет назад игравшего ведущую роль в энергобезопасности Европы.

ЕС не намерен продлевать транзит газа из России через Украину после 2024 года, заявила на днях еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она пояснила, что в Европе «научились жить без российского газа» и что «поворота назад не будет».

В прошлом году ЕС уже сократил импорт природного газа из России по трубопроводам: после подрыва ниток «Северных потоков» и остановки газопровода «Ямал — Европа» поставки рухнули на 60%.

Рост будет продолжаться

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что подводить итоги ожесточённого противостояния в экономике между Россией и Западом пока ещё рано.

«Они принимают санкции, пытаются выстраивать новые барьеры, а мы пытаемся эти барьеры обходить, — рассуждает эксперт. — Где-то действуем реактивно, где-то пытаемся действовать проактивно, но пока ситуация только развивается».

Сейчас, по словам Фролова, можно лишь констатировать, что Евросоюз действительно отказался от российских энергоносителей — большей части нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля. В Европе осталось немного стран, которые все ещё могут покупать, например, российскую нефть. Это преимущественно те страны, которые получают нефть по южной секции нефтепровода «Дружба» — Венгрия, Чехия, Словакия.

Россия в результате санкционной войны оказалась в значительной степени выдавлена из ЕС, соглашается руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Наиболее ярким примером он считает европейский рынок природного газа, где лидерство перехватили США.

И хотя это не помешало росту российской экономики, всё равно России выгодно сохранять торговые связи с Евросоюзом, замечает эксперт. Например, невыгодно было бы лишиться европейского рынка алюминия, полагает он.

Однако ситуация в любом случае такова, что для российской экономики критически важен обозначенный в 2022-м «поворот на Восток». Который, кстати, пока не завершён. Одна из важных задач, которую предстоит решить на этому пути, — это развитие транспортных маршрутов в восточном направлении: сейчас они предельно загружены. «С другой стороны, азиатские рынки тоже не безграничны, за некоторые позиции на них нужно бороться», — отмечает Колташов.

Но при всех сложностях 2024 год обещает стать для России годом экономического роста, уверен эксперт. А его масштабы могут оказаться не меньше, чем в прошлом году.

К независимости от импорта

Добиваться очередного экономического роста предстоит в принципиально новой реальности, полагает ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов.

Он отмечает, что сейчас Россия и мир живут уже в системе новых экономических связей, и маловероятно, что она вернётся в положение, в котором находилась ещё пару лет назад. Переориентацию торговых связей и торговых потоков, по оценке эксперта, следует считать свершившейся и необратимой. Новая система торговых связей будет эволюционировать, но принципиальное возвращение к прежнему формату уже выглядит нереалистичным.

При этом все санкции коллективного Запада, которые выглядели по-настоящему угрожающими для России, уже вступили в силу, отмечает Колганов. Так что никакие новые пакеты не окажут критического влияния на ситуацию.

А учитывая тот факт, что западные лидеры вводили рестрикции с целью нанесения стратегического поражения России, которое в итоге не наступило, единственное, что им остаётся в сложившейся ситуации, — лишь ввести полную торгово-экономическую блокаду против нашей страны. Но такой шаг будет означать прямое вмешательство во внутренние дела третьих стран, торгующих с Россией. Более того, он может выглядеть как объявление войны. И потому тоже маловероятен в обозримой перспективе.

В свою очередь, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев отмечает, что в новой торгово-экономической реальности не следует делать ставку исключительно на Китай или любых других зарубежных партнёров.

Ведь урок предыдущих двух лет состоит в том, что мир изменчив. И следует развивать цепочки добавленной стоимости прежде всего внутри своей страны. Искать новые возможности не только и не столько для импортозамещения, сколько для укрепления независимости от импорта.

И здесь был бы полезен режим наибольшего благоприятствования для тех отраслей, которые по-настоящему в нём нуждаются. Тогда можно будет рассчитывать не только на рост ВВП в пересчёте на душу населения, но и на повышение промышленных индексов за счёт производства конечных товаров и услуг.

А укрепление промышленного потенциала России, по мнению эксперта, станет безусловным сигналом всему миру, что с нашей страной в любом случае придётся договариваться.

Европа, продолжительное время поставлявшая в Россию промышленную продукцию широкого спектра, отказалась от этой роли, отмечает Арефьев. А отказавшись и от недорогих российских ресурсов, европейцы неизбежно лишились курса на укрепление промышленного потенциала. Россия же, наоборот, наращивает свой потенциал.

«Если посмотреть на перспективу, то они нанесли гораздо больший ущерб себе, нежели нашей стране, — полагает экономист. — Пусть сегодня потенциал европейской экономики больше, чем у России, в перспективе, когда мы сможем резко нарастить производство полезных вещей, а не каких-то финансовых деривативов, мы сами уже будем думать, выстраивать ли нам отношения с ненадёжными европейцами».