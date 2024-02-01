Ещё 17 российских банков, в том числе «Сбербанк», «Тинькофф банк» и «Русский стандарт», готовятся подключиться к пилотному проекту «Центробанка» по использованию цифрового рубля, сообщил 31 января ЦБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Это уже вторая партия, первой были 13 банков (включая «Альфа-банк» и ВТБ), которые в августе прошлого года согласились участвовать в «пилоте». Но тогда не вошли такие тяжеловесы, как «Сбербанк» и «Тинькофф».

Сейчас операции с реальными цифровыми рублями тестируют упомянутые 13 банков, а также около 600 граждан и примерно три десятка торговых и сервисных компаний, сообщили в ЦБ.

Цифрорубль, который сейчас тестирует «Банк России», — это наш аналог того, что называется цифровыми валютами центральных банков (Central bank digital currency, CBDC).

По сути, это нечто напоминающее биткойны и другие криптовалюты — виртуальная единица денежных расчётов, безопасность которой обеспечивает компьютерное шифрование.

Один цифровой рубль — это уникальный цифровой код, который содержится в вашем электронном кошельке в Центральном банке России.

Доступ к кошельку будет возможен через банк, в котором у вас открыт счёт, если этот банк работает с ЦВЦБ (цифровой валютой Центробанка).

Важное отличие от того же биткойна — у «крипты» нет ни своего «центробанка» (регулирующего органа), ни национальной привязки.

Стоимость криптовалюты зависит от спроса и предложения, тогда как стоимость CBDC определяется национальным банком и обеспечена золотовалютными резервами страны.

Один цифрорубль, таким образом, равен 1 обычному рублю. По сообщениям ЦБ, владельцы могут переводить цифрорубли в две другие формы — наличную и безналичную.

«Все финансовые потоки, связанные с цифровым рублём, будут идти через Банк России, — поясняет ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев. — В отличие от децентрализованной криптовалюты видно, куда идёт каждый цифрорубль. Удобно в плане борьбы с коррупцией. Естественно, никто не сможет уклониться от уплаты налогов».

Президент Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле в июле 2023 года.

Тогда же, летом прошлого года, первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова прогнозировала, что для граждан цифровой рубль станет доступным «на горизонте 2025–2027 годов». «Уже в 2024 году предполагается запустить возможность обмена цифрового рубля на иностранную валюту», — сообщала замглавы ЦБ.

Зачем гражданам цифрорубли

Для тех, кто использует криптовалюту (для законных целей, разумеется), цифрорубль станет аналогом, подкреплённым упомянутыми выше гарантиями государства.

Кроме того, как поясняют в ЦБ, вести расчеты в цифровых рублях можно «без доступа к сети Интернет, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах страны».

Для этого пользователю надо перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на устройство, например мобильный телефон или другой гаджет, поддерживающее функции расчетов в цифрорублях в офлайн-режиме.

Еще одно отличие от «безнала» — покупатель рассчитывается с продавцом напрямую, без посредника в лице платежных систем. MasterCard или Visa берут от 1% до 5% в качестве так называемой эквайринговой комиссии. То же касается, например, банков-эквайреров карт «Мир».

Кроме того, считается, что расчёты в «цифровалюте» ускоряют проведение платежей.

Впрочем, поскольку система пока тестируется, остаются вопросы.

Пока досконально неясно, как будет устроена система цифрового рубля, сказал ИА Регнум профессор МГУ, экономист Андрей Колганов.

«Будет ли вся система расчётов, на которой основывается цифровой рубль, монополизирована в руках Центробанка или же коммерческие банки тоже будут принимать в этом какое-то реальное участие, — задаётся вопросом эксперт. — Насколько я знаю, по этому вопросу были разногласия между коммерческими банками и ЦБ».

Зачем цифровой рубль нужен государству

Сегодня для России целесообразно появление такой цифровой валюты, которая могла бы способствовать повышению престижа рубля и расширению его использования в международных операциях, отмечает экономист Василий Колташов.

Широкое использование цифровой валюты в международных финансовых расчётах — это важное очевидное преимущество, соглашается Колганов.

Такая практика позволяет сделать расчёты между странами неуязвимыми для внешних наблюдателей.

Для России, которая сейчас оказалась под жёстким давлением экономических санкций со стороны коллективного Запада, это крайне актуально, указывает эксперт.

«За доллары США можно купить и продать всё что угодно почти везде, — рассуждает Колганов. — С другими валютами сложнее. Но использование цифровой валюты даёт возможность, по крайней мере, избежать внешнего надзора».

Россия в тренде

На данный момент CBDC не в тестовом, а в рабочем режиме используют лишь три центробанка, два из которых, заметим, имеют отношения к офшорным зонам: банк Багамских островов, Восточно-Карибский банк и банк Нигерии.

Но тестирование, подобное нашему, в последние три-четыре года ведут ЦБ стран с ведущими экономиками.

С 2021 года шесть городов Китая включены в пилотный проект Народного банка КНР по введению цифрового юаня. Например, госслужащие в городе Сучжоу получают половину транспортных субсидий в «цифро-юанях».

Отдельно тестируется цифровой гонконгский доллар (e-HKD). Ожидается, что «третья форма денег» со временем полностью вытеснит наличный и безналичный юань.

«В концепции, согласно которой все счета будут открыты в ЦБ, коммерческие банки оказываются совершенно ненужными», — пояснил ИА Регнум доктор экономических наук Валентин Катасонов.

В 2021-м завершился начатый годом ранее первый этап тестирования шведской «е-кроны».

С февраля 2023 одна из крупнейших розничных сетей Индии начала принимать CBDC-R — цифровую рупию.

В США, заметим, процесс застопорился. В сентябре прошлого года в Конгресс внесли законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе введение цифрового доллара. Конгрессмены во главе с республиканцем Томом Эммером пояснили, что розничная «цифровалюта» не обеспечит конфиденциальность и «индивидуальный суверенитет» граждан.

На постоветском пространстве о планах ввести цифровые деньги сообщили Белоруссия (разработка началась с января, платформа цифрового рубля будет базироваться на открытом блокчейне Hyperledger Fabric) и Казахстан — здесь о создании цифрового тенге заявляют с 2023 года.