Первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал 21 февраля в Казани, куда прибыли более 260 команд и свыше 2 тысяч спортсменов из 104 стран. Грандиозное мероприятие продлится до 3 марта включительно.

Иван Шилов ИА Регнум

Его уникальность в том, что оно состоит из соревнований, проводимых по концепции «фиджитал» (physical + digital), то есть объединяет классический спорт с киберспортом. Так что участникам предстоит соревноваться не только на спортивных аренах, но и в видеоиграх.

Церемонию открытия Игр посетил президент России Владимир Путин, который выступил с развёрнутой приветственной речью к спортсменам и зрителям. Присутствовали также лидеры: Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Турнир уникален

Российский президент в ходе приветственной речи обратился к пионерам фиджитал-спорта и подчеркнул абсолютно новый формат, определивший само название предстоящих соревнований.

«Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты», — заявил российский лидер. Россия — родина великих побед, рекордов и атлетов, которая всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей, напомнил Путин. Она же подарила миру великих учёных, конструкторов и инженеров. А российские компании достигают больших высот в применении цифровых технологий, добавил глава государства.

Также президент высказался за политическую нейтральность спорта. Спорт, как он заметил, должен сближать людей. По словам Путина, «Игры будущего» знаменуют свободу от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Президент выразил уверенность, что со временем фиджитал-спорт станет любимым видом досуга граждан России: официально он признан в нашей стране как отдельный вид спорта лишь в январе 2023 года.

Турнир стартовал в оборудованном по последнему слову выставочном центре «Казань Экспо». Вместе с реальными ведущими его открыли несколько виртуальных аватаров. Каждый из них представлял своё направление — стратегию, технологию, тактику, скорость. Талисманом соревнований стала жар-птица Мира, которую разработали студенты из Татарстана.

Лидер Казахстана Токаев похвалил уникальный турнир и предложил провести следующие «Игры будущего» в его республике. «Супер», — отреагировал Путин.

А бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин после церемонии открытия попросил президента оказать содействие в разработке отечественного компьютерного футбольного симулятора — аналога игры FIFA. По словам экс-футболиста, такой симулятор должен быть наделён возможностью играть за национальную сборную, а также за команды Премьер-лиги и сборные регионов России. Такая игра, по мнению Аршавина, будет способствовать сохранению интереса к футболу.

Ещё одним своего рода неожиданным «гвоздём» программы стало внезапное отключение одной из робособак, участвовавших в церемонии открытия: электронный пёс «устал» и отказался двигаться дальше. Эта забавная деталь стала на удивление одной из самых обсуждаемых в сети по итогам открытия.

Ожидаемо «зашло» в России

В ходе церемонии открытия зрители наблюдали в онлайн-режиме за спортсменами, соревнующимися одновременно в физической ловкости и виртуальных навыках.

Формат «Игр будущего» подразумевает использование последних технологических разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

В день открытия «Игр» стартовали соревнования по фиджитал-баскетболу. Вначале проходит цифровой этап, на котором команды по два игрока каждая соревнуются в баскетбольном симуляторе, пока одна из них не наберёт 19 очков. Затем участники выходят на реальную площадку с одной баскетбольной корзиной и играют в течение семи минут, пока не закончится время или одна из команд не наберёт 39 очков. Команда-победитель определяется по сумме очков за два этапа.

В другой дисциплине спортсменам предстоит сразиться в мини-турнире по компьютерной игре Counter-Strike 2, после чего — одолеть соперника в лазертаг. Также в программе — виртуальный хоккей в режиме «три на три» с последующей игрой в мини-хоккей на льду. Есть и другие виды спорта, в которых встречаются «физика» и «цифра», например — гонки на дронах.

История проходящих в эти дни в Казани соревнований берёт начало в 2018 году, рассказывает руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров. Изначально, по его словам, существовала международная группа экспертов спортивного маркетинга, в которую входил и он. В группе не существовало никаких коммерческих структур, это было просто сообщество единомышленников.

По словам собеседника ИА Регнум, эта группа энтузиастов обратилась к нескольким коммерческим и некоммерческим организациям с предложением о проведении соревнований по фиджитал-спорту. «Решили «бомбануть» здесь, в России, — делится Столяров. — И совершенно неожиданно или, наоборот, ожидаемо это всё «зашло» здесь». Так в России впервые реализовался формат фиджитал-спорта.

А к тому моменту, когда Казань была выбрана в качестве места проведения «Игр будущего», в городе уже прошли десять циклов соревнований по фиджитал. «Игры будущего» — это такая вишенка на торте», — говорит Столяров.

Таким образом, Россия стала действительно первой страной, которая зарегистрировала фиджитал-спорт как отдельную дисциплину. «И реализовала фиджитал-спорт в международном мультиспортивном турнире, который называется «Игры будущего» и который происходит прямо сейчас, — отмечает эксперт. — То есть Россия — первая страна, которая реализовала идею». И незамеченным для мира это грандиозное событие не пройдёт, убеждён собеседник ИА Регнум.

«Все стриминговые платформы стоят сейчас в очереди, чтобы взять наш контент, практически во всех странах мира, кроме недружественных, — рассказывает Столяров. — Но мы «стримим», показываем всё равно на весь мир, потому что если в стране нет «банов», то теоретически есть возможность посмотреть мультистрим «Игр будущего» в разных дисциплинах, потом посмотреть видео, в том числе смешные трёхсекундные ролики».

Глава Всероссийской Федерации фиджитал-спорта заверяет, что про «Игры будущего» узнает весь мир. «Мы будем подводить итоги четвертого марта, когда закончим церемонию закрытия, — говорит Столяров. — Подсчитаем количество просмотров, уникальных пользователей. Мы ждём миллиарды».

«Игры будущего» — это яркий праздник суперсовременных видов спорта. И первой в истории площадкой для него стала Россия с её богатыми спортивными и научными традициями. Эта феерия стала возможной вопреки тотальной политической, организационной и информационной войне недружественных стран против российского спорта. И Россия нашла грандиозный ответ на попытки бойкотировать Россию на международных площадках, включая Олимпийские игры.