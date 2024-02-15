15 февраля, когда город вновь подвергся террористической атаке с территории Украины, жители Белгорода снова проявили сплочённость и готовность к взаимовыручке.

РИА Новости/Антон Вергун

В 12:18 несколько белгородских пабликов сообщили о громких звуках в небе и срабатывании сирен. Уже спустя пару минут уточнялось: в городе объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовалось по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал жителей губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

В ходе отражения атаки российские средства ПВО сбили над областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Минобороны. Тем не менее в результате украинской атаки получило сильные повреждения здание одного из торговых центров Белгорода. Один из снарядов упал на стадион.

Вскоре появились сведения о трагических последствиях атаки. Через час с лишним после её начала глава региона сообщил, что в Белгороде, согласно предварительным данным, есть погибшие и раненые, включая детей. «Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил он.

В 14:36 Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Жертв, число которых на момент написания этого материала достигло 6 человек, включая грудного ребёнка, вполне могло быть гораздо больше, если бы белгородцы в минуты смертельной опасности не проявили предельную собранность и безоговорочную готовность прийти друг другу на выручку.

Вскоре после начала атаки городской паблик переполнился сообщениями от простых белгородцев со словами благодарности за помощь, которую они, их близкие и окружавшие их в момент опасности люди получили от своих земляков.

Работники магазинов пускали и клиентов, и случайных прохожих в свои подсобные помещения. Воспитатели и заведующие детскими садами не растерялись и проявили грамотную заботу о детях. Водители общественного транспорта оперативно заезжали в укрытия и высаживали пассажиров в безопасных местах.

Пользователь Марина поблагодарила сотрудников одного из магазинов: «Моя бабушка туда забежала во время взрывов, девушки пустили её и отвели в подсобку без окон. Большое спасибо, что в такой момент вы помогли моему родному человеку».

Семён выразил благодарность работникам Краеведческого музея, которые организованно собрали посетителей и сопроводили их в укрытия. Об этом же говорит и Александр, благодарящий случайных прохожих: «Спасибо всем людям за то, что помогли моему дедушке зайти в укрытие на улице Богдана Хмельницкого и прикрыли его! Благодарю от всего сердца».

Анна передала спасибо всем сотрудницам детского сада 63: «Позаботились о детях в момент опасности, спрятали, успокоили. Прибежала за ребёнком в момент тревоги — видела процесс».

Ирина поблагодарила сотрудника магазина на улице Шаландина, 3. «Мужчина впустил нас с детьми, укрыл подальше от окон. Я разбила ногу, предложил пластырь. Огромная ему благодарность», — рассказала она.

Ольга выразила большую благодарность сотруднику розничного магазина возле 2-й городской больницы: «Направил в безопасное место меня с детьми и остальных людей! Я была в таком ступоре, когда начался обстрел и в первые секунды зашли в магазин. Спасибо Вам».

Михаил выразил признательность работникам заправки в Таврово: «Были с маленьким ребёнком, когда начался обстрел. Быстро завели всех в укрытие, девочки просто молодцы».

Анастасия поблагодарила педагогов детского дворца творчества на Садовой. «Оперативно сработали, сохраняли спокойствие, укрыли детей и взрослых. Спасибо!» — рассказала она.

Юлия выразила огромную благодарность магазину хлебобулочных изделий: «Охранники помогали спускаться в укрытие. Помогали с колясками и детками. Спасибо вам огромное».

Марина: «Большое спасибо водителю автобуса 111, номер х156аа. Во время громких взрывов он довез до остановки, вместе со всеми людьми пошёл в укрытие и просил всех там и оставаться. Как и должно быть, не ехал без объявления отмены ракетной опасности, хотя некоторые частные автобусы продолжили движение. Спасибо, пусть Ваш Ангел Хранитель продолжает оберегать Вас».

И это всё — не считая десятков анонимных сообщений со словами благодарности в адрес конкретных небезразличных людей, которые под угрозой их собственным жизням не отказали в помощи и содействии.

Белгород живёт в состоянии прифронтового города уже второй год. Ранее украинские формирования наносили удары в основном по приграничным районам. За это время региональные власти смогли мобилизовать все службы таким образом, чтобы механизм их работы был отлажен, как часы.

Например, некоторые время сохранялась проблема с оперативным доступом к бомбоубежищам, но вскоре она была разрешена. Также в Белгороде были созданы многочисленные волонтёрские организации.

А буквально накануне новогодних выходных, 30 декабря 2023 года, центр Белгорода подвергся с украинской стороны чудовищному обстрелу, который стал самым кровопролитным для города. Погибли 24 человека, включая детей, и более ста пострадали.

В дальнейшем в течение практически всей праздничной недели украинские боевики обстреливали этот областной центр России, расположенный в относительной близости от границы с Украиной. И уже в начале января белгородцы показывали пример сплочённости и готовности прийти на выручку друг другу даже в условиях смертельной опасности.