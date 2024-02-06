Рекордные снегопады принесёт в Москву и окрестности столицы североатлантический циклон «Ольга», сообщил 6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА Регнум

Тёплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном, по его словам, 7 февраля приведёт к сильным снегопадам и метелям с ухудшением видимости до 500 метров. При этом потепления ждать не следует. Наоборот, уже в ночь на 7 февраля морозы в Москве усилятся до –7… –10 градусов, в Московской области до –7… –12. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Ожидается до 9–12 мм осадков, что соответствует примерно четверти месячной нормы. Сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7–10 см. Снегопад, по прогнозу, продолжится до середины ночи 8 февраля.

Атмосферное давление достигнет «барического дна», 717 мм ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлён жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до вечера 6 февраля. Кроме того, в ночь на 8 и 9 февраля в Москве, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидается похолодание до температур ниже –20 градусов.

Заметим, зима 2023/24 выдалась необычайно снежной и морозной. При этом осадки и холода, начиная с последних чисел ноября, неоднократно достигали рекордных показателей.

В середине декабря в европейский центр России пришёл циклон «Ваня». Буквально за одни сутки в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье — треть. Циклон оказался самым мощным из зафиксированных в Москве за 57 лет. А сугробы вообще достигли рекорда за 150 лет.

Новый год стал для многих жителей Центрального федерального округа в буквальном смысле домашним праздником: на улице почти всю первую половину января стояли аномальные морозы. Так, в ночь на 14 января в Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ было –22,5 градуса, в районе Тушино –24,6. Ещё ниже температуры опускались в Подмосковье.

При этом практически с конца ноября даже в столице отмечались недостатки в работе служб, за которыми закреплена функция уборки снега. Коммунальщики временами просто не успевали эффективно устранять последствия обильнейших снегопадов.

Известие о приходе в Россию очередного снежного циклона, сулящего новые рекордные осадки, вызвало закономерные вопросы. Почему нынешняя зима оказался столь щедрой на аномалии? Можно ли считать гигантские сугробы в конце ноября и трескучие морозы на Рождество новой нормой? И, наконец, чем встретят «Ольгу» городские коммунальные службы?

«У нас короткая память»

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заверяет, что приход очередного мощного снежного циклона в Центральную Россию и резкие температурные скачки в течение зимы на самом деле ещё не означают аномалию или формирование некой новой климатической нормы.

Температуры, принятые за норму для конкретного месяца, это лишь математически рассчитанные значения, поясняет эксперт. То есть условная линия.

«У нас очень короткая память, и если температура отклоняется от нормы на 1–2 градуса, уже начинают говорить об аномально высокой или аномально низкой температуре, — отмечает Ильин. — Но два градуса с плюсом или два градуса с минусом — это очень близко к норме, хотя на графике эта температура выглядит аномальной. На самом деле эти колебания тоже вполне нормальные».

Случаются экстремальные отклонения температуры, признаёт синоптик. Их можно назвать аномальными. Но и наличие таких отклонений не следует считать признаком изменения климата, утверждает эксперт.

Что касается «Ольги», которая 7 февраля ожидается в Москве, то она оказалась в некоторой степени неожиданностью, признаёт Ильин. Ещё несколько дней назад этот циклон находился над британскими островами, и не было никаких признаков, что он продолжит движение, а тем более достигнет центральной России. «Но сегодняшней ночью он достаточно резво сорвался места и двинулся на нас», — констатирует синоптик.

Дело в том, что любой циклон имеет определённый жизненный цикл от зарождения до угасания, после чего происходит зарождение нового циклона. «Неделя для него — это уже серьёзный «жизненный» срок», — говорит эксперт.

Поэтому имя циклону тоже присваивается на короткое время, уточняет Ильин. Причём это сугубо коммерческая история: присвоением имён занимается факультет метеорологии в Свободном университете Берлина. «Циклон зародился, а в Берлине кто-то заплатил деньги, чтобы присвоили именное такое имя, — рассказывает синоптик. — Потом циклон прошёл, прекратил свою «жизнь», «Ольги» уже нет. Появится следующий — будет опять «Ольга», или «Тереза», или «Елена».

Чем встретят «Ольгу» коммунальные службы

Эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев опасается, что сложности с уборкой снега, с которыми этой зимой уже сталкивались регионы Центральной России, включая Москву и Подмосковье, снова заявят о себе с приходом «Ольги».

Хотя сейчас, по крайней мере, в столице и областных центрах, дороги чистятся, всё равно в сравнении с предыдущей зимой ощущается нехватка дворников. И каких-либо заметных системных изменений в этом смысле после «снежных апокалипсисов» декабря эксперт не замечает.

«То есть работа идёт, но глыбы льда, которые были накиданы ещё неделю назад вдоль тротуаров, до сих пор так и валяются, — сетует Сергеев. — И в случае, если события действительно будут развиваться, как и месяц назад, то надо ждать такой же коллапс, какой уже был».

Чтобы справиться с последствиями снегопадов, на улицы для уборки выгоняли всех работников бюджетной сферы, кто только мог держать лопату, отмечает эксперт. При этом сейчас, по его мнению, нет никаких признаков, что в обозримой перспективе последуют некие системные изменения в подходах сферы ЖКХ к проблеме уборки снега.