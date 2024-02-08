Товары и транзитная «санкционка» из Китая, которую россияне планировали импортировать в ближайшее время, могут надолго задержаться. Причина в том, что 7 февраля, буквально за считаные дни до начала китайского Нового года, пришло сообщение о том, что китайский коммерческий банк Zhejiang Chouzhou («Чжэньцзян Чучжоу», называемый на сленге банкиров просто «Чужой») остановил все операции с Россией и Белоруссией.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно этот банк стал в последние год-полтора основным расчётным центром для отечественных предпринимателей, ведущих дела с Китаем. Операции с российскими контрагентами приостановлены вне зависимости от системы передачи сообщений. Теперь банк не принимает платежи ни по «свифту», ни по российской системе СПФС, ни по китайской CIPS. Лазеек не осталось.

Подарок на Новый год

Причина куда серьёзнее, чем приближение длительных праздников: сработала угроза вторичных санкций со стороны США и их союзников. Это стало крайне неприятной новостью, учитывая, до какой степени выросла значимость торгового сотрудничества с Китаем в условиях экономической войны Запада против России.

Событие, на первый взгляд, касается лишь достаточно узкой прослойки торгующих с Китаем бизнесменов. Однако последствия гораздо глубже: в условиях развития параллельного импорта платеж в китайский банк означает платеж не только за китайский товар, что само по себе и так сильно бьет по нашим потребностям. Через банки Поднебесной российские бизнесмены могут оплачивать и западные товары, попавшие под санкции и идущие к нам кружным путем.

Не секрет, что Россия закупает большое количество китайских товаров бытового назначения. КНР присутствует во всех основных секторах российской экономики. В декабре прошлого года прогнозировалось, что доля поставок из Китая будет лишь расти.

Почти 60% стоимости поставок в Россию из Китая приходится на машины, оборудование и транспортные средства. При этом экспорт пассажирских автомобилей в 2023 году увеличился более чем в семь раз, до 11,5 млрд долларов. Стоимость ввезённых грузовиков, автобусов и тракторов составила 3,75 млрд долларов, автозапчастей — 2,05 млрд долларов. Весь китайский экспорт в нашу страну в 2023 году, судя по данным таможенной статистики КНР, вырос на 46,9%, до 111 млрд долларов.

Китайский Новый год упомянут не зря.

Традиционные празднования отличаются размахом и продолжительностью, во время долгого отдыха в Китае не работает практически ничего. Официально праздники длятся всего неделю, с 10 по 17 февраля. Но практика показывает, что перерыв в полноценной деловой активности обычно восстанавливается намного дольше.

Это означает, что российские компании не смогут быстро открыть счета в более лояльных банках. А следовательно, не заплатят за товар, доставку которого уже анонсировали. И совершенно не важно, будет это ширпотреб или продукция машиностроения — клиенты в Волгограде, Новосибирске и Рязани обещанного не дождутся.

Длинные руки Вашингтона

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев напоминает, что в декабре 2023 года президент США подписал указ, позволяющий «санкционировать» любой банк в мире в случае подозрений в работе на российский оборонно-промышленный комплекс. Американскому министерству финансов стало намного проще дотянуться до всех, кто работает с подсанкционными лицами и предприятиями в России.

Собственно, этого и испугался китайский «Чужой». В декабре банк запретил все операции по санкционному списку товаров, а в конце января — все операции с банками из SDN-списка (самый жесткий список санкций, придуманный минфином США, вводящий тотальный запрет на всё).

Понадобилось некоторое время, чтобы громадная бюрократическая машина США совершила достаточное количество оборотов, отмечает экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. «Добрались, разобрались и стали предъявлять претензии», — делает вывод он.

А после предъявления претензий банки начали делать то, что умеют лучше всего, — считать. И делать выбор, который, к сожалению, оказался не в нашу пользу.

«Товарооборот КНР с Европой и США гораздо больше, чем с нашей страной. Так что наивно было полагать, что китайские финансовые регуляторы будут проводить некую пророссийскую линию вопреки интересам самого Китая. Не знаю, о чём думали в наших бизнес-кругах», — удивляется Арефьев.

Предприимчивый «пылесос»

Изначально было ясно, что под ограничения может попасть любой крупный банк в любой точке мира. Однако то, что им оказался Zhejiang Chouzhou, совсем не случайность.

«Банк начал открывать корреспондентские счета в нарушение официальной процедуры, не ставя в известность регулятора. Установил корреспондентские отношения с большим количеством российских банков. То есть они начали по своей инициативе рынок «пылесосить», извините за жаргон», — говорит эксперт по развитию деловых контактов с Китаем, автор Telegram-канала «Поворот на Восток» Максим Кузнецов.

То есть «Чужой», проще говоря, стал направо и налево предлагать свои посреднические услуги российским банкам, не озаботившись должным оформлением этой деятельности в Народном банке Китая (тот самый регулятор, аналог нашего Центробанка. — Прим. ред.). И последствия этого «чёса» могут добавить нашей экономике такой же ворох проблем, как и остановка собственно торговых операций.

В предприимчивом китайском банке держали корсчета многие российские финансовые учреждения — например, «Альфа-Банк», «Кредит Европа», БКС и многие другие, указывает Арефьев. И приостановка корреспондентских услуг — это очень ощутимый удар. Ведь они теперь лишены возможности переводить платежи за любые товары с поставкой в Россию, а российские потребители, соответственно, не смогут ничего из Китая получить.

Впрочем, ситуацию не следует воспринимать как критическую, уверен Андрей Колганов. По его словам, потери будут связаны преимущественно с задержкой контрактных поставок из-за затягивания платежей. Но проблема в целом разрешима.

Чтобы не повторять второй раз свои ошибки, российским предпринимателям надо работать в первую очередь не с крупнейшими банками, а с теми, которые специализируется на связях с нашей страной, поясняет Пётр Арефьев. «Полно небольших региональных банков, которые могут сориентироваться на работу с Россией и не работать с американцами и ЕС», — утверждает эксперт.

В любом случае сложности с межбанковскими переводами российских клиентов китайских банков продлятся несколько месяцев, полагает Максим Кузнецов: «Сейчас все пойдут открывать корреспондентские счета в других банках, и будут делать это аккуратно. Причём в основном все давно работают с юанем и никаких проблем не испытывают».

В современной реальности «несколько месяцев» — это не так уж и мало. Однако сомнений в том, что проблема так или иначе решится, нет. Ведь и российская экономика, и российские предприниматели уже доказали, что умеют быть гибкими и в предельно сжатые сроки приспосабливаться практически к любым внешним воздействиям.

Уверенности добавляет и тот факт, что о проблеме знают на самом «верху». Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога».