Россия в борьбе за космос запустит конвейер по выпуску искусственных спутников массой до 500 кг, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью порталу «Pro Космос». Он уточнил, что новый космический прорыв будет стоить 50 млрд рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Таков ответ госкорпорации на призыв президента России: в октябре Владимир Путин указал на необходимость кратно увеличить орбитальную группировку страны и наладить серийное производство спутников. Глава «Роскосмоса» тогда признал, что темпы выпуска космических аппаратов в нашей стране заметно уступают другим ведущим государствам: в США мощности позволяют создавать около 3 тыс. спутников в год, в Китае — до 1,5 тыс., в России — пока лишь 40.

Уже сейчас, по словам Борисова, работает конвейер по сборке телекоммуникационных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли массой до 100 кг. Производство налажено на АО «Решетнёв» (ведущем предприятии по созданию космических аппаратов связи, трансляции и навигации. — Прим. ИА Регнум). Глава «Роскосмоса» заверил, что себестоимость, трудоёмкость и сроки создания новых спутников на мини-конвейере «значительно ниже, чем на стапельном производстве».

Этот опыт позволяет освоить и создание мощной группировки тяжёлых спутников, уверен Борисов.

Также в России сейчас разрабатываются и другие космические суперновинки. Это многоразовая ракета-носитель сверхлёгкого класса, способная стартовать не только с космодрома. Ещё одна новация — перспективная ракета, способная работать на сжиженном природном газе, — «Амур-СПГ». Разработки ведёт головной институт «Роскосмоса» — ЦНИИмаш.

Многоразовый носитель, как уточнил глава госкорпорации, разрабатывается прежде всего в интересах военных.

Но когда «Роскосмос» сможет решить поставленную сверхзадачу? Каких именно спутников России не хватает прежде всего? Можно ли наладить «конвейерный» выпуск военных аппаратов? Достаточно ли для этого политической воли и полусотни миллиардов?

Путь на орбиту

Российская спутниковая группировка сейчас действительно заметно меньше, чем у коллективного Запада, соглашается общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов. «Советский задел мы, увы, растеряли, и сейчас жизненно необходимо развивать как гражданскую, так и военную космическую группировки», — рассказывает он.

То есть России сейчас вообще необходимо гораздо больше искусственных спутников. Ведь, как правило, такие аппараты в принципе имеют двойное назначение, то есть применимы и в оборонных целях.

Далеко ходить за примерами не надо, отмечает Цуканов. Достаточно вспомнить проект Starlink американского миллиардера Илона Маска по раздаче интернета через спутники. Программа изначально гражданская. Однако не секрет, что один из ключевых заказчиков «Старлинков» — Пентагон. А военное ведомство США пользуется программой вовсе не в мирных целях.

В свою очередь, эксперт по вооружениям и военной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев уточняет, что России сейчас остро требуются спутники как оптической (видовой), так и радиолокационной разведки, которые «висели бы над нужным районом постоянно». Если же говорить о всей группировке, способной действовать в оборонных целях, то количество таких аппаратов, по оценке специалиста, необходимо нарастить примерно в пять раз. Тогда, по его словам, соотношение сил России и недружественных стран в этой сфере можно будет считать приемлемым для нашей страны.

Теоретически есть опасения, что если заниматься одними спутниками, то их производство рискует обогнать выпуск ракет-носителей. Но, как утверждает член общественного совета «Роскосмоса», академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин, такой нехватки не ожидается. Космические программы, как и в советские времена, реализуются планово, поэтому обеспечение носителями не касается только частного сектора, который является «попутной нагрузкой» для госзаказов.

По словам эксперта, сейчас изготавливаются три варианта ракеты «Союз» — лёгкой, средней и полусредней грузоподъёмности. Также в 2024 году должен начаться серийный выпуск двух вариантов новой ракеты «Ангара». И это не считая перспективных разработок, о которых говорил, в частности, глава «Роскосмоса».

«Да, мы отказались от носителей «Протон» и переходим на «Ангару», она уже летает, но пока редко, — уточняет Цуканов. — «Протоны» летали чаще, и их технология была отработана. Но «Ангару» мы можем запускать как лёгкую, так и тяжёлую. Вторая способна выводить на орбиту большое количество космических аппаратов. На это способен и «Союз», который может стартовать и с Восточного, и с Байконура».

Чем больше, тем лучше

Специалист по вооружениям Корнев говорит, что идея запускать спутники массой до 500 кг — очень перспективная. Ведь современные технологии позволяют поместить в такие аппараты очень много полезной нагрузки, а выводить их на орбиту способны даже лёгкие ракеты. «Мощные ракеты могут такие спутники выводить десятками, — уточняет эксперт. — И если этот спутник недорогой, а он должен быть относительно недорогим, то сможем запускать по 20–30–40 штук. Из них половина работает, половина в резерве. И всё — у нас группировка на земле обеспечена спутниковой информацией».

Маринин подтверждает, что небольшие спутники Россия вполне может запускать массово: по 40–80 аппаратов небольшого формата одновременно, пакетами. Для таких пусков не требуется большого числа ракет-носителей.

В перспективе, как отмечает академик, Россия перейдёт на использование сверхсовременных спутников нового поколения. «Мы разработали спутники, которые «висят» на низкой орбите, — рассказывает Маринин. — Это, условно говоря, «самозаправляющиеся» спутники, которые смогут находиться в космосе почти бесконечно, используя верхние слои атмосферы для заряжания собственных двигательных систем. Имея такие спутники небольших размеров на низкой орбите, используемые как в гражданских, так и в военных целях, мы сможем постоянно поддерживать группировку, время от времени обновляя её. Не нужно будет постоянно запускать большое количество спутников».

Однако необходимо понимать: для успешного решения стоящей перед Россией задачи увеличения в разы группировки спутников потребуются несколько лет. Учитывая, что условный коллективный Запад не заинтересован в сокращении отставания нашей страны в этой сфере, необходимы решительные действия и предельная активизация работы на этом направлении.

Напомним: американская телекомпания ABC на днях заявила, что для лидеров Конгресса США провели закрытый брифинг, на котором представитель Белого дома сообщил, что Россия якобы планирует разместить в космосе ядерные вооружения, позволяющие выводить из строя искусственные спутники других стран.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слухи попыткой «правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» на военные цели. А МИД Китая порекомендовал в вопросе о ядерном оружии в космосе ориентироваться на официальную позицию России.