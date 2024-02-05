Очередная, 66-я по счёту церемония вручения премии Grammy прошла в Лос-Анджелесе. Четвёртый год подряд её проводил южноафриканский комик, актёр и телеведущий Тревор Ноа.

AP/TASS Билли Айлиш

Награды в этот раз распределялись в 94 номинациях, среди которых три новые: «Лучшее исполнение африканской музыки», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая танцевальная поп-запись».

AP/TASS Тейлор Свифт

Больших сенсаций не случилось: личности главных триумфаторов оказались ожидаемыми. При этом во всех основных номинациях победили женщины.

AP/TASS Тейлор Свифт

Лучших исполнителей года выбирали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Главный приз за песню года получила американская певица Билли Айлиш. В этой категории она обошла Тейлор Свифт, Лану Дель Рей, Майли Сайрус и Дуа Липу.

AP/TASS Тейлор Свифт

EPA/TASS Певица Кароль Джи

AP/TASS рэпер Jay-Z, получивший награду имени Dr. Dre за вклад в музыкальную индустрию, и его дочь Блу Айви Картер

Лучшим новым артистом была признана соул-певица и автор песен Виктория Моне. В номинации были также представлены Грейси Абрамс, Фред Эгейн, рэп-исполнительница Айс Спайс, музыканты Джелли Ролл и Ноа Каан, певица Коко Джонс и дуэт The War and Treaty.

AP/TASS Певица Майли Сайрус

Лучшим альбомом признан Midnights Тейлор Свифт, а лучшим сольным исполнением в стиле поп-музыки — Flowers Майли Сайрус.

AP/TASS Композитор Людвиг Горанссон, получивший награду в номинации «Лучший саундтрек для визуальных медиа»

В число обладателей Grammy вернулась Metallica с альбомом 72 Seconds (номинация — «Лучшее исполнение в стиле хэви-метал»).

EPA/TASS Рэпер Lil Durk

AP/TASS Певица SZA, получившая награду в номинации «Лучшая R&B-песня»

Приз за лучшую песню в стиле R&B (ритм и блюз) получила SZA (Солана Имани Роу).

Grammy за лучшее музыкальное видео получили The Beatles за обновлённую версию I’m Only Sleeping. Приз за лучший саундтрек для визуальных медиа («Оппенгеймер») достался Людвигу Йоранссону, а Бретт Морген был награждён за лучший музыкальный фильм.

Неожиданностью церемонии стало личное присутствие Тейлор Свифт: сообщалось, что певица в последний момент поменяла планы, чтобы посетить вручение премии.