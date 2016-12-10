Михаил Борисёнок
Последние публикации
Австрия: Что будет, если Трамп договорится с Путиным о Крыме и Донбассе?
На прошлой неделе австрийская пресса посвятила немало внимания проблемам России и постсоветского пространства, среди которых перспективы австрийского председательства в ОБСЕ, новые горизонты бизнеса Елены Батуриной и киевские страдания по избранному президенту США. Новый стартап супруги «Пасечника»...
10 декабря 2016
Новый президент Австрии может признать Крым российским
На прошлой неделе австрийские СМИ активно обращались к российским проблемам. Органы печати Альпийской республики проявили интерес к готовности Москвы сократить добычу нефти, отметили примирительные тона в послании Владимира Путина и оценили отношение к России обоих кандидатов в президенты Австрии...
3 декабря 2016
Австрия: «Большой чистке» Набиуллиной наступит конец
На прошлой неделе газеты Альпийской республики уделили свое внимание ряду сюжетов, связанных с Россией и постсоветским пространством. Австрийские журналисты отметили успехи российского банковского сектора по борьбе с кризисом, намерение российского правительства отсудить водочный бренд, нарисовали...
26 ноября 2016
Австрия: Улюкаев. Первый после Берия. Медведев
На прошлой неделе австрийская печать оживленно обсуждала российские новости в увязке с геополитическими комбинациями. Венских журналистов интересовали законодательные новации об операции в Сирии и многовекторные устремления Сербии, а их коллегам из Зальцбурга не дает покоя первый после Л.П. Берии...
19 ноября 2016
Австрия: Тихий американский ужас от Таллина до Тбилиси
На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались при почти обязательном упоминании двух фамилий — Путин и Трамп. Австрийские СМИ с большим трудом приходят в себя после неожиданного итога американских выборов и строят прогнозы, как теперь будет...
14 ноября 2016
Австрия: Закат Европы – выдумка российской пропаганды?
На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене одобрили идею продолжить Транссиб до Вены, повздыхали насчет освещения Первым каналом австрийского правосудия и заметили связи искусства в стиле Франца Кафки с обсерваторией в...
5 ноября 2016
Австрия: Путин санкций не боится... а «атомной бомбы» SWIFT?
На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ заострялось на ряде принципиальных проблем, затрагивающих тематику России и постсоветских государств. В Вене интересуются, чем обернется голландский референдум по Украине, делают прогнозы на молдавские президентские выборы и подозревают известного...
29 октября 2016
Австрия: Киеву разрядка не светит
На прошлой неделе в СМИ Альпийской республики российская и постсоветская тематика была представлена несколькими актуальными сюжетами. В Вене отметили ненужность новых санкций против России, зафиксировали новые перспективы экономических связей с Москвой и узрели небольшой прогресс после берлинского...
22 октября 2016
Австрия: По ком ударит ВТБexit — уход ВТБ из Лондона
На прошлой неделе СМИ Австрии пристально вглядывались в российскую проблематику. Газеты Альпийской республики заметили, среди прочего, уход банка ВТБ из Лондона, промышленный шпионаж в отношении «Силовых машин» и нечеткие перспективы российских ограничений по добыче нефти. Россия запутала трейдеров...
15 октября 2016
Австрия: санкции против России — «ерунда»!
На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией, среди которых возможность ренационализации в России, вероятность новой холодной войны и несбыточность прогнозов Фрэнсиса Фукуямы. Санкционная спираль как яблоко раздора После...
8 октября 2016
Австрия: бомбы Пауэр, офшоры, золото и недвижимость Ильхама Алиева
Прошедшие семь дней были отмечены несколькими яркими публикациями австрийских газет о сюжетах, связанных с Россией и странами бывшего СССР. Местные наблюдатели среди прочего почтили вниманием вероятность кадровых перестановок в российских верхах, тайные пружины конфликта в Нагорном Карабахе и...
1 октября 2016
Австрия: После Ельцина «самоуверенность Кремля» – бальзам на сердца россиян
На прошлой неделе австрийские СМИ заинтересованно обращались к сюжетам, связанным с Россией и постсоветским пространством. Журналисты из Альпийской республики отозвались на результаты выборов в Думу и отметили сходство с трудами Сизифа текущих хлопот Джона Керри и Петра Порошенко. Явлинский —...
24 сентября 2016
Австрийцы нашли в Москве миллионы гастарбайтеров из Азии и хотят ещё
В минувшие семь дней внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией и постсоветским пространством. Газеты Альпийской республики отмечают сходство идеологий Жириновского и Трампа, живописуют мучения среднеазиатских трудящихся в РФ и анализируют...
17 сентября 2016
Австрия: «Белоруссия вскоре может стать следующей жертвой России»
На прошлой неделе австрийские СМИ в своих публикациях на российские сюжеты обратили приоритетное внимание на запрет российских книг на Украине, подвижки в процессе сирийского урегулирования и особенности белорусской предвыборной ситуации. Луч надежды для Алеппо Газета Der Standard отмечает важность...
10 сентября 2016
В Австрии нашли новый западный рупор Кремля
Масс-медиа Австрии на прошлой неделе внимательно анализировали российские и постсоветские проблемы, среди прочего оценивая со своей колокольни судьбу донбасского Краматорска, наследие покойного Ислама Каримова и перспективы «Турецкого потока». Ассанж как рупор Кремля «Нашими главными целями...
3 сентября 2016
Австрия: «Даже близко нет политической альтернативы Путину»
Австрийские СМИ и на исходе лета, в сезон массовых европейских отпусков, сложно упрекнуть в отсутствии интереса к сюжетам, связанным с Россией и ее соседями. На прошедшей неделе журналисты Альпийской республики среди прочего уделили внимание планам продолжить Транссиб до Вены, а также мрачным...
27 августа 2016
Австрия: На Ближнем Востоке всё крутится вокруг России
На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене заметили естественную принадлежность России Европе, зафиксировали жесткое противостояние киевских силовиков и оценили значение иранской военной базы в Хамадане для усиления влияния...
20 августа 2016
Австрия нашла след Януковича в предвыборном штабе Трампа
На прошлой неделе австрийские СМИ в своих публикациях на российские и постсоветские сюжеты обратили внимание на проблемы «Турецкого потока» и БРИКС, оценили воздействие кризиса на рабочую силу в Средней Азии и проанализировали причины пророссийских высказываний республиканского кандидата в...
13 августа 2016
Австрия: АЭС из СССР + топливо из США = ядерная Украина
На прошлой неделе в газетах Альпийской республики российские и постсоветские сюжеты встречались довольно часто. В Вене устрашились объемами финансирования из Москвы западных аналитических центров, поразились дешевизне европейского молока из-за российских санкций и устрашились перспективам...
6 августа 2016
Австрия: Ни Трамп, ни Клинтон не похожи на защитников свободы
На прошлой неделе австрийские СМИ оживленно обсуждали ключевые сюжеты, связанные с Россией. В фокусе приоритетного внимания оказались влияние Москвы в странах бывшей Югославии, последние кадровые перестановки Владимира Путина и воздействие на российские дела «контрпутча» Эрдогана. Спортивные победы...
31 июля 2016