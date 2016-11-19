



Александр Горбаруков ИА REGNUM Командоррр!!!!

На прошлой неделе австрийская печать оживленно обсуждала российские новости в увязке с геополитическими комбинациями. Венских журналистов интересовали законодательные новации об операции в Сирии и многовекторные устремления Сербии, а их коллегам из Зальцбурга не дает покоя первый после Л.П. Берии арест в Москве действующего министра.

Российская экономика: всплытие со дна?

Трансатлантическая оттепель, равно как и сближение с Китаем, может дать новый импульс российской бирже, при этом главным риском остается геополитическая напряженность, пишет Die Presse. Издание отмечает, что уже после победы на президентских выборах Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Владимиром Путиным. Одновременно с этим Россия укрепляет контакты с Китаем. Так, за день до американских выборов премьер Дмитрий Медведев встретился со своим китайским коллегой Ли Кэцяном для обсуждения вопросов развития энергетического сектора. Объем товарооборота между странами должен составить 400 млрд долларов в год, а главным бенефициаром при этом, по мнению венской газеты, должен стать энергетический гигант «Газпром». Die Presse подчеркивает, что с ростом нефтяных цен увеличились и российские налоговые поступления. Аналитик Deka Bank Никола Штефан отмечает снижение внешней задолженности частного сектора и оттока капитала из РФ, так что «валютные резервы по-прежнему составляют около 400 млрд долларов». По мнению экспертов банка, в 2017 году Россия может выйти из рецессии, а возможный рост ВВП оценивается в 1,1 процента.

Москва играет с огнем

Москва ведет опасную игру, отмечает газета Der Standard: новый законопроект, предусматривающий возможность заключать контракты для участия в операциях за границей российским военнослужащим, может развязать руки руководству страны и дать возможность существенно расширить военное присутствие в Сирии, равно как и в других конфликтах. По мнению либерального венского издания, вовлечение сухопутных войск крайне рискованно для Кремля — в этом случае резко возрастет число погибших, на что указывает опыт Афганистана и Чечни. А ведь именно чтобы отодвинуть неприятные воспоминания о долгой и связанной с большими потерями афганской войной, президент Путин постоянно утверждал, что Москва будет оказывать армии САР только авиационную поддержку. Однако законодательные инициативы последнего времени заставляют, по мнению газеты, усомниться в том, что Кремль серьезно говорит об «ограниченном применении». Тот факт, что сообщения о погибших перешли в разряд секретных сведений, свидетельствует о том, что Россия в действительности сильнее вовлечена в конфликт, чем об этом официально говорится. При этом инициатива отправлять на фронт борьбы с терроризмом военнослужащих по призыву является, по версии Der Standard, свидетельством дальнейшей эскалации конфликта.

Приштина боится Трампа и поучает Белград

По мнению Ульрике Луначек, представителя Европарламента по Косово, для этой балканской страны было бы намного лучше, если бы президентских выборах в США победил не Дональд Трамп, сообщает Wiener Zeitung. Аргументация проста: будущий хозяин Белого Дома во время предвыборной кампании восхищался российским президентом. А Россия, в свою очередь, пытается разными способами распространить свое влияние на Западные Балканы и поставить таким образом барьеры на пути региона в сторону Евросоюза. Эта тенденция волнует и члена косовского правительства Эдиту Тахири, которая убеждена в том, что российское влияние опасно для ее не признанной Москвой страны. В качестве примера она приводит длящуюся уже несколько месяцев блокаду переговоров с Сербией, за которой косоварка усматривает руку Москвы. «Белград должен сделать выбор: Москва или Брюссель», — глубокомысленно заявляет Тахири. С одной стороны, Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС, а с другой — проводит военные учения с Россией и Белоруссией, а также противится антироссийским санкциям. Wiener Zeitung также отмечает, что сербы дорожат связями с Россией и в Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины. Без поддержки Москвы тамошний президент Милорад Додик не мог бы так открыто выступать против политики США и ЕС, резюмирует издание.

Либерал Улюкаев погорел на коррупции

Министр экономического развития Алексей Улюкаев стал первым в новейшей российской истории членом правительства, арестованным за взятку, бьет тревогу газета Salzburger Nachrichten. Издание отмечает, что российское бизнес-сообщество в растерянности после уличения экс-министра в вымогательстве двух миллионов долларов США. Кроме того, уже несколько месяцев борьба с коррупцией не исчезает из заголовков СМИ. Так, в июне в московском ресторане в момент получения взятки в 150 тыс. долларов был арестован либеральный губернатор Кировской области Никита Белых, а в сентябре на скамье подсудимых оказался (либеральный? — ИА REGNUM ) полковник Дмитрий Захарченко, спрятавший в квартире сестры 114 млн евро. Многие эксперты полагают, что органы безопасности таким образом хотят в очередной раз продемонстрировать свою важность. Не исключают в Зальцбурге и того, что за арестом министра скрывается борьба за власть в ближайшем окружении Владимира Путина и, в частности, попытка ослабить Дмитрия Медведева, придерживающегося, по словам Salzburger Nachrichten, либеральных взглядов на экономику. Издание также отмечает, что в обычное время довольно кроткого премьера Медведева ситуация с Улюкаевым определенно взволновала.

«Северный поток-2» жив!

Австрийский нефтегазовый гигант OMV не отказывается от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает Das Österreichische Industriemagazin со ссылкой на информационное агентство APA. «Я сильно заинтересован в участии в этом проекте, — заявил глава концерна Райнер Зееле на заседании Клуба экономических публицистов в Вене. — Для нас, OMV, этот трубопровод имеет большое стратегическое значение». Издание напоминает, что летом OMV и четыре других западных концерна отозвали свое уведомление об участии в совместном предприятии по строительству «Северного потока-2», поданное в антимонопольную службу Польши, из-за сопротивления местных властей. Однако результатом этого сопротивления, по словам Зееле, стало лишь то, что «этот трубопровод будет на 100 процентов построен «Газпромом». То, каким образом OMV все же сумеет поучаствовать в проекте, на данный момент остается неизвестным. «Мы можем себе многое представить теоретически, — заявил Зееле, — осталось недолго до того момента, когда я вам покажу вам выход».